La Juventus è pronta a lanciarsi sul mercato, con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Gran parte degli investimenti però potrebbero passare da alcune cessioni pesanti: l'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per fine giugno, dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro, come scrive il Sole 24 Ore. Proprio per questo cedere sarà molto importante: uno dei possibili indiziati a lasciare Torino è sicuramente il terzino portoghese Joao Cancelo, che interessa molto in Inghilterra, in particolar modo al Manchester City.

Tale cessione sarebbe stata avallata anche dal nuovo tecnico bianconero Maurizio Sarri, in quanto il portoghese non rappresenta il terzino ideale del gioco di Sarri. Per il tecnico toscano il terzino destro, in particolar modo, deve essere bravo soprattutto in copertura, uno dei punti deboli di Joao Cancelo. Come scrive Tuttosport, la Juventus vorrebbe ricavare dalla cessione del portoghese almeno 60 milioni di euro, soldi utili per l'investimento su un difensore centrale. Con Demiral infatti i centrali bianconeri sono quattro, manca almeno un altro difensore e uno dei principali obiettivi della Juventus sarebbe De Ligt.

La Juventus vorrebbe investire su De Ligt

Come scrive il noto quotidiano sportivo torinese Tuttosport, la Juventus sarebbe pronta ad investire su un grande difensore centrale e l'obiettivo principale sarebbe De Ligt dell'Ajax. L'olandese è stato vicino al trasferimento al Barcellona, ma il centrale avrebbe rifiutato la società catalana in quanto non avrebbe avuto garanzie di giocare titolare e a vent'anni è importante la continuità. Ci sarebbe anche il Paris Saint Germain sull'olandese, ma la trattativa non sembrerebbe in via di definizione, ecco perché il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, potrebbe chiedere all'agente sportivo di De Ligt, Mino Raiola (amico del dirigente bianconero), la possibilità di trattare il suo acquisto. Gli eventuali soldi incassati con la vendita di Cancelo potrebbero servire proprio per l'acquisto del centrale difensivo olandese.

Il mercato dei bianconeri

Gli obiettivi di mercato della Juventus riguardano anche il centrocampo: il sogno resta Paul Pogba, in uscita dal Manchester United. Il giocatore gradirebbe un ritorno alla Juventus ed in questo momento le uniche società interessate al francese sono proprio i bianconeri ed il Real Madrid, anche se quest'ultima starebbe trattando come mediano il danese Eriksen del Tottenham. Le alternative per il centrocampo bianconero sono Ndombelé e Milinkovic Savic mentre, come scrive il noto giornale sportivo spagnolo El Chiringuito, sarebbe in dirittura d'arrivo l'ufficializzazione dell'acquisto a parametro zero di Rabiot, giocatore che avrebbe il gradimento di Sarri e dirigenza bianconera.