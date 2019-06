Sono passate praticamente tre settimane dall'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus ma ancora non si conosce il nome del suo successore. Come ha detto qualche giorno fa, Fabio Paratici probabilmente ci vorrà anche un po' di tempo. La Juve deve scegliere con calma il nuovo tecnico e al momento si alternano diverse voci sui sostituti di Allegri. In particolare ci sono due correnti di pensiero ben distinte: c'è chi indica Maurizio Sarri come nuovo allenatore dei bianconeri e chi vede Pep Guardiola sulla panchina dei Campioni d'Italia.

Nel frattempo i tifosi della Juve consultano freneticamente i social per trovare qualche nuova notizia e per cercare di capire chi sarà il loro nuovo tecnico. Sul tema allenatore della Juventus si è espresso anche Manuel Esteban giornalista di As. Il cronista tramite Twitter ha rivelato che ogni giorno vede l'opzione Guardiola avvicinarsi un po' di più alla Juve.

Esteban parla di Guardiola

Quello dei sostenitori juventini non sembra essere solo un semplice sogno visto che molti giornalisti credono che il tecnico catalano alla fine possa davvero lasciare il Manchester City per approdare a Torino. Le voci che vedono Guardiola alla Juve sono sempre più forti. Di questo argomento, ne ha parlato anche Manuel Esteban giornalista di As che con un tweet ha espresso il suo pensiero: "Ogni giorno che passa vedo più vicina l'opzione che Guardiola possa andare alla Juventus".

Una delle variabili che potrebbe avvicinare il tecnico al club bianconero potrebbe essere la sentenza UEFA sul Manchester City. Il cronista di As sempre su Twitter ha analizzato anche questo aspetto sottolineando che l'Uefa sembra ferma sulla decisione di non far giocare la Champions League al Manchester City, anche se poi tutto può succedere. Inoltre Esteban ha messo in luce un altro aspetto ovvero che alla Juve, Pep Guardiola potrebbe allenare Cristiano Ronaldo: "Vederlo dare ordini a Ronaldo è un vero incentivo".

Cada día veo más cerca la opción que #Guardiola pueda acabar en la #Juventus, ya que #UEFA se mantiene firme a la hora de que el #City no juegue la #Champions, pero todo puede pasar. Verle dando órdenes a #Cristiano es un auténtico aliciente. — Manolete (@AS_Manolete) 7 giugno 2019

La Juventus si congratula con Montero

In attesa di sapere chi sarà il nuovo tecnico della Juve, un ex bianconero, invece, ha trovato impiego. Si tratta di Paolo Montero che è diventato il nuovo allenatore della Sambenedettese.

L'ex difensore uruguaiano è da sempre legatissimo ai colori della Vecchia Signora e stamattina la Juve con un tweet ha voluto fargli il suo in bocca al lupo per la sua nuova avventura: "Un enorme in bocca al lupo a Paolo Montero per la sua nuova avventura alla Sambenedettese!". Il club bianconero dunque ha voluto far sentire il suo incoraggiamento a Montero per questa esaltante e importante sfida che lo attende.