La Juventus mentre resta in attesa di ufficializzare nei prossimi giorni, colui che siederà sulla panchina, si muove sul mercato. Ha infatti messo a segno due colpi importanti, Uno in uscita ed uno in entrata. Il Calciomercato estivo è lungo, tortuoso e difficile, ma la Vecchia Signora pare abbia le idee molto chiare ed ha iniziato a muoversi.

I bianconeri con Paratici e Nedved intesta, sono da sempre molto attenti alla situazione dei giovani talenti, tanto da averne parecchi in prestito in giro per l'Italia.

Orsolini è stato ceduto

La Juve, dopo aver assistito ad una seconda parte di stagione ottima, da parte di Riccardo Orsolini, ha deciso di lasciarlo partire. Lo ha venduto al Bologna di Saputo, che ora ne detiene il 100% del cartellino. Orsolini era passato ai felsinei con la formula del prestito, grazie alla cura Mihajlovic è esploso, ed ora potrebbe anche essere ceduto per fare una buona plusvalenza.

Calciomercato Juventus: una cessione ed un acquisto

I bianconeri incassano 15 milioni di euro, e strappano una sorta di prelazione, nel caso di vendita futura del ragazzo proveniente dall'Ascoli. Il Bologna adesso dovrà riscattare anche Soriano e Sansone, entrambi arrivati in Emilia durante il mercato invernale.

Acquisto interessante per la Juventus

Dopo aver ceduto Riccardo Orsolini, la Juve ha chiuso subito un acquisto. Si tratta di un difensore turco, che servirà per svecchiare un reparto che anagraficamente inizia ad essere troppo avanti con l'età.

Si tratta di Merih Demiral del Sassuolo, che i neroverdi avevavno prelevato dall'Alanyaspor a gennaio. Il difensore di 192 centimetri è stata una vera e propria rivelazione, con prestazioni davvero molto importanti. Il clud di corso Galileo Ferraris se lo aggiudica per una cifra di 15 milioni di euro. Demiral firmerà con la Juve un contratto quinquennale, le cifre verranno però rese note più avanti. Il classe 1998 potrebbe far parte subito della Juventus della prossima stagione, o essere lasciato in prestito per una stagione in Emilia. Bisognerà prima capire chi sarà il nuovo tecnico, e capire quali saranno le sue esigenze.

Altri movimenti di mercato

Oltre a questi due movimenti, la Juve presto dovrebbe chiudere per Romero del Genoa. Anche in questo caso sarà necessario comprendere, se il difensore si trasferirà subito a Torino, o rimarrà in prestito presso i rossoblu liguri. Intanto Khedira pare essere sempre più lontano dalla Juve, per lui si prospetta una cessione all'estero. Per qual che riguarda il mister, invece il discorso pare sia rimasto aperto a soli tre candidati.

Parliamo di Maurizio Sarri del Chelsea, Mauricio Pochettino del Tottenham e Pep Guardiola del Manchester City.