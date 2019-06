Secondo le ultime indiscrezioni, sembrerebbe proprio che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis vorrebbe annunciare il colpo di mercato del colombiano James Rodriguez nella giornata di domani. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano nazionale Repubblica, il patron azzurro sta stringendo i tempi con il Real Madrid di Florentino Perez per il colombiano, con lo scopo di ufficializzarlo mentre si terrà la conferenza di presentazione di Maurizio Sarri come nuovo allenatore della Juventus.

Un segnale questo dal sicuro effetto mediatico, che potrebbe gettare altra benzina sul fuoco.

Intanto, Jorge Mendes il procuratore del trequartista 28enne è a Madrid in costante contatto con il presidente dei blancos. Gli azzurri hanno già il sì del calciatore, scelta su cui ha notevolmente influito l'allenatore Carlo Ancelotti, con il quale James ha vissuto alcune delle sue migliori stagioni in carriera. Inoltre, anche la posizione delle Merengues sarebbe positiva perché James Rodriguez dovrebbe approdare alle pendici del Vesuvio in prestito oneroso a 7 milioni di euro, con diritto di riscatto obbligatorio fissato a 35 milioni di euro.

L'unica cosa che resta da capire è se il prestito sarà biennale o di una sola stagione. Dettagli che comunque non affosseranno la trattativa che è quasi giunta alle battute finali.

Dopo Rodriguez al Napoli, anche Manolas alla corte di Ancelotti

Intanto, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, così come il presidente azzurro, stanno lavorando su più fronti e stanno trattando anche l'acquisto del difensore greco della Roma, Kostas Manolas. I partenopei vorrebbero inserire una contropartita tecnica che il club capitolino si starebbe convincendo ad accettare.

Il tutto per coprire la clausola rescissoria del valore di 36 milioni di euro.

In particolare, ci sono in ballo l'attaccante belga Dries Mertens e il centrocampista Diawara. Però per quest'ultimo si è fatto vivo l'interesse del Milan con il procuratore del calciatore che ieri pomeriggio è stato a colloquio con la dirigenza rossonera per discutere del suo assistito.

Secondo quanto riferito dal giornale milanese La Gazzetta dello sport, anche la situazione del difensore greco dovrebbe sbloccarsi e concludersi in questi giorni, così come l'affare James Rodriguez.

Infine, stando a quanto si apprende, i due giocatori hanno già espresso la piena volontà di trasferirsi nel capoluogo campano.

In uscita dal club azzurro poi ci sono Simone Verdi e Hysaj. Nella giornata di oggi, il Manchester United ha chiesto informazioni per il terzino classe 94', nel caso in cui i partenopei dovessero cedere l'albanese, si punterebbe su Trippier del Tottenham, seguito anche dalla Juventus.