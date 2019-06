In Colombia si sono sbilanciati su James Rodriguez al Napoli. In particolare lo ha fatto il sito Espn con un tweet: "James Rodriguez ha un nuovo club. Dopo essere passato per il Bayern e senza un ruolo nel Real Madrid, il colombiano andrà in prestito con diritto di riscatto al Napoli". Queste le parole dell'emittente sudamericana, anche se nel capoluogo campano ci vanno molto cauti ed è silenzio, almeno per ora.

Come è ormai ben noto, il trequartista colombiano che sta incantando in Coppa America, è l'uomo dei sogni del presidente Aurelio De Laurentiis, dell'allenatore Carlo Ancelotti e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La trattativa sembrerebbe proprio che si sia avviata nella sua fase cruciale.

I dettagli della trattativa tra Napoli e Real Madrid

Bisogna guardare in faccia la realtà e affermare che prima di concludere la trattativa ballano ancora diversi milioni di euro. Sicuramente ci saranno alcuni tempi che ancora non possiamo definire per portare alla conclusione questa trattativa, ma c'è la volontà da tutte e tre le parti di trovare un accordo. Infatti, gli azzurri vogliono Rodriguez, quest'ultimo ha voglia di approdare alle pendici del Vesuvio e poi c'è il Real Madrid che vorrebbe comunque incassare una cifra soddisfacente dalla cessione di un top player.

In ogni modo, il fuoriclasse non troverebbe alcuno spazio al Santiago Bernabeu.

Quindi, c'è ancora un po' da lavorare per vedere il colombiano vestire la maglia azzurra, ma del resto si sa che i sogni costano e richiedono grandi sacrifici e molta pazienza per riuscire a realizzarli. Oltre a questo importante investimento, il patron azzurro potrebbe presto concludere la trattativa per portare il difensore greco della Roma, Manolas alla corte di Ancelotti.

Anche in questo caso, ballano alcuni milioni, perché il Napoli vorrebbe inserire una contropartita tecnica, mentre il presidente Pallotta vorrebbe che fosse pagata l'intera clausola rescissoria di 36 milioni di euro.

James Rodriguez e l'attuale portiere azzurro Ospina sono ex cognati

Inoltre, una curiosità che vale la pena menzionare è che il 28enne attaccante colombiano se dovesse davvero approdare a Napoli, ritroverebbe il suo connazionale, nonché ex cognato, David Ospina.

Infatti, nel 2010 James Rodriguez ha sposato la pallavolista Daniela Ospina, sorella dell'estremo difensore partenopeo. Da questa relazione è anche nata una figlia di nome Salomè. Poi, c'è stata la rottura circa due anni fa. Ma nonostante ciò, i due calciatori sono in buoni rapporti e, nel caso, si ritroverebbero a giocare nel Napoli dopo le esperienze nella nazionale colombiana.