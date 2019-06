La Juventus si muove sul mercato per portare a Torino i migliori calciatori, aspettando prima la tanto attesa notizia dell'arrivo di Maurizio Sarri o Pep Guardiola [VIDEO], come nuovo allenatore della squadra bianconera. Uno degli obiettivi principali per la società di via Galileo Ferraris è il giocatore del Napoli Kalidou Koulibaly. La Juventus spera di portare in bianconero l’allievo di Maurizio Sarri assieme al suo maestro, ove potrebbe esserci anche un ritorno di Gonzalo Higuain.

Ma provarci, non significa necessariamente riuscirci. Considerando che dall'altra parte c'è il Napoli di De Laurentiis. La Juventus ci proverà sicuramente e spera nella riuscita dell'operazione così come fece in precedenza per lo stesso Higuain, ora al Chelsea. Ovviamente la chiave di volta del tutto sarà l'aspetto economico, nonché lo scoglio Aurelio De Laurentiis, presidente della società partenopea.

La scelta in difesa per rinnovare e ringiovanire

Rinforzare necessariamente la difesa bianconera dopo l'addio di Andrea Barzagli nella stagione appena conclusa e l'età di Giorgio Chiellini che ad agosto compirà ben trentacinque anni.

La Juventus vorrebbe ingaggiare Koulibaly e Zaniolo.

Questo uno degli obiettivi principali del ds Fabio Paratici. Inoltre l'ipotesi Matthjis De Ligt, giovane capitano dell'Ajax sembra essere sempre più lontana, considerando gli ottimi rapporti con il Barcellona che avrebbe messo gli occhi su di lui. Altra pista percorribile da parte della società bianconera potrebbe essere quella di Marquinhos, calciatore brasiliano del Paris Saint Germain.

La Juventus torna a puntare sui giovani

Altro obiettivo della Juventus sarebbe Nicolò Zaniolo, diciannovenne calciatore della Roma, che sta per rinnovare il contratto con la sua squadra.

Claudio Vigorelli e Fabio Paratici si incontreranno a Napoli in vista del prestigioso Premio Nazionale dell'Assoallenatori e quasi sicuramente parleranno anche di questo. Sono mesi che il dirigente bianconero e Vigorelli hanno affrontato l’argomento Zaniolo: già a Madrid prima dell'incontro di Champions League [VIDEO] tra la Juventus e l'Atletico Madrid. L'interesse della società di via Galileo Ferraris per il giovane gioiellino ex Inter nasce nasce già da tempo addietro.

Ma Nicolò Zaniolo è contrattualizzato con la Roma fino al 2023 e ha un ingaggio di circa settecento mila euro a stagione. Sicuramente una cifra molto bassa, che risulta essere il secondo giocatore meno pagato del club romano. Insieme a Moise Kean, già calciatore della Juventus, insieme a Federico Chiesa che veste la maglia della Fiorentina risulta essere uno dei migliori giovani talenti italiani che sono "esplosi" nell'ultimo anno.