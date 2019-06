Il mistero attorno al nome di uno dei due pretendenti del Genoa è svelato. Ci sarebbe infatti Raffaele Follieri tra i candidati all'acquisto del club più antico di Italia, un'indiscrezione confermata dal giornalista Dario Vassallo a Pianeta Genoa, dopo la nostra ricostruzione esclusiva sul profilo del potenziale compratore che ci ha spinto, per primi, in direzione del quarantenne foggiano.

La vita spericolata di Raffaele Follieri

Raffaele Follieri è il rappresentante di un fondo d'investimento importante e proviene da una ricca famiglia, il cui patrimonio miliardario è stato spesso menzionato dalle riviste più autorevoli nel settore finanziario.

Il passato dell'imprenditore foggiano, però, è nebuloso, con un numero elevato di guai giudiziari, oltre alla bellissima e controversa storia d'amore con l’attrice de 'Il Diavolo veste Prada', Anne Hathaway.

Chissà se stavolta sarà il Genoa a vestire Prada, dal momento che l'operazione sembrerebbe in ballo da diverso tempo. I ben informati raccontano di un preaccordo firmato tra Enrico Preziosi e Raffaele Follieri nel mese di marzo, mentre l'advisor sta per concludere le sue valutazioni su un altro soggetto interessato alla società.

Raffaele Follieri, l'ex di Anne Hatawey starebbe pensando al Genoa

Non è chiaro infatti se l'interlocutore dell'advisor Assietta sia il foggiano ma la sensazione porta altrove, con la società chiusa in un ferreo silenzio per non dare adito a quelle che ad oggi possono essere considerate solo voci.

Rilanciare le ambizioni del Genoa e la propria immagine

Il nome di Raffaele Follieri, comunque, è di dominio pubblico e sui social rossoblu i tifosi si sono scatenati coi loro commenti. C'è chi lo definisce un soggetto totalmente inaffidabile ed eccessivamente spericolato per il Genoa, ma anche chi ricorda il suo business miliardario nel campo petrolifero.

Nel 2008 Follieri ha ricevuto il premio Niaf, uno dei riconoscimenti più importanti e ambiti nel campo imprenditoriale, ma nello stesso anno è diventato protagonista di uno scandalo che lo ha costretto al carcere con l'accusa di truffa. Per l'FBI si era attribuito dei titoli non veritieri per l'acquisto di una proprietà della Chiesa ad un prezzo vantaggioso.

Gli sono stati dunque sottratti diversi beni di lusso, dopo l'ammissione dello stesso Follieri che risarcì con 3,6 milioni di dollari.

Nel periodo più buio è stato persino denunciato per stalking dall'ex fidanzata Anne Hateway; quindi il ritorno dagli Stati Uniti D'America all'Italia e la costituzione di Fholding Uae, attualmente con sede Dubai. Le sue attività di maggior successo derivano dall'estrazione di petrolio e gas naturale. Prima del presunto interessamento al Genoa due maxi-trattative naufragate con Foggia e Palermo.