Dopo il lancio della campagna abbonamenti e la presentazione delle nuove maglie ufficiali per la stagione 2019/20, il Lecce si è tuffato sul mercato per assicurare a Liverani quelle pedine che servono per rinforzare la rosa della prima squadra in vista della Serie A.

Zahovic, attaccante sloveno, sarebbe uno degli obiettivi del Lecce

A proposito di rinforzi, uno dei grandi obbiettivi dei salentini potrebbe essere lo sloveno Luka Zahovic, figlio d'arte, (suo padre Zlatko è considerato il miglior calciatore della storia del suo paese), nazionale e vincitore con il Maribor di ben 5 campionati sloveni.

Il costo del cartellino si aggirerebbe sui 3 milioni di euro, almeno questa è la cifra chiesta dal Maribor e, secondo quanto riportato dalla redazione di TMW, i dirigenti giallorossi potrebbero presto chiudere l'operazione per avere il forte attaccante.

Il Lecce si starebbe anche muovendo per avere dal Napoli due calciatori in prestito, si tratta del difensore Sebastiano Luperto, 23enne leccese doc e dell'attaccante Roberto Insigne che ha disputato l'ultima stagione nel Benevento.

A quanto pare per quest'ultimo la destinazione Lecce sembra gradita, potendo assaporare il palcoscenico della serie A, mentre Luperto si è preso un pò di tempo per decidere se accettare o meno.

Per il reparto difensivo i giallorossi stanno, inoltre, seguendo il centrale dell'Empoli, l'argentino Matias Silvestre che è conteso dal Rosario Central, ma secondo Sky Sport sul forte difensore punterebbe Liverani per rinforzare ulteriormente la propria difesa.

Parma, il pezzo pregiato si chiama Gervinho

Per il Parma adesso viene il difficile, dopo il buon campionato disputato nell'ultima stagione che ad un certo punto, soprattutto nel girone d'andata vedeva gli emiliani in lotta per un posto in Europa League. Sul fronte della campagna acquisti e vendite, le ultime voci danno per sicuro la partenza del centrocampista del Napoli Marko Rog con destinazione proprio Parma, mentre per il forte fantasista del Frosinone Camillo Ciano si sono mosse oltre al Parma anche l'Udinese ed il Cagliari.

Il pezzo pregiato dei parmensi si chiama Gervinho, che dopo l'ottima stagione è tornato, prepotentemente, alla ribalta ed è considerato un pezzo che per il prossimo mercato calciatori sarà richiesto da molte big del nostro campionato.

Tra le varie notizie, secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Antonio Pedullà, il profilo dell'attaccante ivoriano piace ad Antonio Conte che potrebbe rilanciarlo all'Inter, dopo l'esperienza di Roma.

Un altro pezzo pregiato del mercato è senza dubbio il centrocampista, ex Empoli, Miha Zajc che potrebbe tornare in Italia e lasciare il Fenerbahce, con destinazione una tra Parma, Udinese e Genoa, sulla base di 11 milioni di euro circa per il suo cartellino.