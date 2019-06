A soli 21 anni, l'attaccante serbo Luka Jovic si è rivelato la sorpresa più bella del campionato dell'Eintracht Francoforte. Una stella nascente che da subito ha catturato l'attenzione di tutti. Ecco perché il Real Madrid ha deciso di non farsi sfuggire l'occasione.

Così, il giovane giocatore serbo è diventato il nuovo attaccante del Real. Ad annunciarlo il canale social ufficiale del club. Jovic avrebbe firmato un contratto valido fino al 2024, con il pagamento di 10 milioni di euro a stagione. Ma è ancora presto per festeggiare: nel mirino ci sarebbero anche Hazard e Mendy.

Jovic al Real

È ufficiale la notizia dell'acquisto di Jovic da parte del Real Madrid: a darne testimonianza è stata la pubblicazione dell'annuncio sui canali social principali del club. Una sorpresa accolta con grande entusiasmo da parte dei tifosi spagnoli, perché il nuovo acquisto non è proprio da sottovalutare.

Un affare concordato con l'Eintracht Francoforte, a cui andranno 60 milioni di euro. Il giovane calciatore ha firmato un contratto valido fino al 2024, con il compenso di ben 50 milioni di euro in 5 anni.

Real Madrid, l'arrivo di Jovic è ufficiale: 60 milioni all'Eintracht

Un nuovo inizio per la giovane promessa del calcio europeo, nonostante i suoi 21 anni.

L'attaccante serbo, diventato ufficialmente un giocatore del Real, ha appena concluso una grandiosa stagione. Grazie alla sua presenza in campo, il giovane calciatore è stato fondamentale nel far raggiungere l'Eintracht le semifinali di Europa Legue.

Poco conta se poi la squadra ha perso contro il Chelsea, non riuscendo ad arrivare in finale. Jovic ha sicuramente dato un forte contributo al club anche in campionato.

In tutto 17 sono stati i gol segnati in campionato, con ben 10 reti in Europa Legue, tra cui quello decisivo a San Siro per eliminare l'Inter agli ottavi di finale.

Il mercato continua

L'affare concluso con Luka Jovic rappresenta una svolta importante nel club di Madrid. L'acquisto del giovane attaccante si aggiunge a quelli di Militao e Rodrigo, nonché alla rifondazione della squadra voluta dall'allenatore Zinedine Zidane e da Florentino Perez.

Eppure il mercato del Real Madrid prosegue.

Nel mirino del club c'è il campione del Chelsea Eden Hazard. Nonostante ancora nessuna notizia ufficiale, secondo i media spagnoli l'affare è fatto, manca soltanto l'annuncio effettivo. Altri dicono che i lavori sono ancora in corso, con Perez pronto a offrire 120 milioni di euro pur di averlo.

Se fosse così, il calciatore belga diventerebbe il più caro della storia del club spagnolo, superando persino Bale e Cristiano Ronaldo, trasferitosi quest'ultimo alla Juventus lo scorso anno.

Attesa anche per il possibile arrivo di Mendy, per continuare a rafforzare la squadra e tornare a essere i più forti d'Europa.