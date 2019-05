In Serie B, è tempo di primi bilanci, in attesa che la Giustizia sportiva possa esprimersi, dopo i vari gradi di giudizio, in maniera definitiva, sul caso Palermo che dopo la sentenza del TFN è stato retrocesso in serie C, per gli illeciti amministrativi degli anni precedenti.

La Giustizia Sportiva dovrà, inoltre, esaminare il ricorso del Foggia che, contrariamente alla composizione della nuova classifica, è stato retrocesso, insieme a Padova, Carpi e Palermo, in serie C, senza disputare la fase dei play out, previsti per le squadre che si classificano al quart'ultimo ed al quint'ultimo posto

Insomma, al momento l'unico dato certo è rappresentato dalle promozioni dirette di Brescia e Lecce e dalle retrocessioni di Padova e Carpi, per quanto riguarda la regular season, in attesa dei play off.

Lecce, al primo posto con 12.116 spettatori

Un altro dato definitivo è relativo alla classifica degli spettatori nelle partite casalinghe dei singoli club, che per la stagione 2018/19 ha evidenziato per le prime posizioni quattro squadre del sud ai primi cinque posti. La regina della categoria è il Lecce di Liverani che con un girone di ritorno strepitoso non solo ha staccato una delle due posizioni utili per il raggiungimento della promozione diretta in Serie A, ma ha messo tutti in fila per quanto riguarda la media delle presenze stagionali nello stadio di 'Via del Mare'.

I giallorossi, infatti, si classificano al primo posto con 12.116 spettatori di media, seguiti dal Benevento con 10.669, e dal Verona con 10.574, mentre al quarto posto con una media di 10.217 troviamo il Foggia che, malgrado le tante vicissitudini societarie, è seguito sempre da numerosi tifosi.

Il Palermo con 9.394 precede la Salernitana ed il Brescia, prima squadra classificata del torneo cadetto, che in questa speciale graduatoria è solo al settimo posto con una media spettatori di 8.231 a gara.

Per il resto, scontate le ultime posizioni di Cittadella (4.221), Venezia (3.583) e Carpi (2.270), che hanno una capienza abbastanza ridotta dei loro impianti sportivi.

Riepilogando, questo è il dato definitivo della media degli spettatori, relativo alla regular season:

1) Lecce 12.116

2) Benevento 10.669

3) Verona 10.574

4) Foggia 10.217

5) Palermo 9.394

6)Salernitana 8513

7) Brescia 8.231

8) Perugia 7.862

9) Cosenza 7,590

10)Padova 7543

11) Cremonese 7.234

12) Pescara 7.027

13)Crotone 6.423

14)Ascoli 6.062

15)Livorno 5.880

16)Spezia 5.436

17) Cittadella 4.221

18) Venezia 3.583

19) Carpi 2.270

La gara che ha stabilito il primato massimo di presenze in campionato è stata Palermo-Cittadella dell'11 maggio 2019 che ha fatto registrare 28.351 spettatori, seguita da Lecce-Spezia con 25.135 presenze.