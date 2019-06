A.A.A. cercasi squadra disperatamente. Il valzer delle panchine sta per terminare e molti tecnici importanti rischiano di restare senza squadra. E' il caso di Luciano Spalletti e Rino Gattuso, lasciati a spasso dalle due milanesi. Il primo era stato accostato alla Fiorentina del nuovo patron Commisso, mentre Gattuso sembrava in procinto di trasferirsi in Inghilterra (c'erano voci sul Newcastle). L'altro nome grosso a livello europeo che potrebbe restare senza panchina è un certo Josè Mourinho.

Quanti tecnici in cerca di una panchina

Non tutti i tecnici hanno partecipato al gran 'valzer delle panchine' che ha coinvolto più di mezza serie A. Sono rimasti a piedi, salvo clamorosi colpi di scena, Luciano Spalletti. Nonostante sia riuscito a riportare l'Inter in Champions League (confermandosi quest'anno), il tecnico di Certaldo potrebbe cominciare la stagione da disoccupato. Spalletti era stato accostato alla Fiorentina, ma il nuovo patron Commisso sembra intenzionato a ridare fiducia a Montella malgrado la sua avventura-bis a Firenze sia stata, almeno per il momento, assai deludente.

Gattuso e Spalletti potrebbero essere senza una panchina il prossimo anno

Diverso il caso di Rino Gattuso: l'ex tecnico del Milan ha deciso di lasciare i rossoneri poco convinto dai programmi della società. Dopo qualche abboccamento inglee (lo voleva il Newcastle) era entrato in lizza per le panchine di Roma, Lazio e Sampdoria, ma difficilmente lo vedremo ai nastri di partenza a luglio. La Roma ha trovato l'accordo con Fonseca, la Lazio ha già riconfermato Simone Inzaghi, mentre la Samp (che lascerà Giampaolo al Milan) sta sondando Stefano Pioli ed Eusebio Di Francesco, ma non sono escluse delle novità.

Tra i big europei, chi potrebbe restare fermo è Josè Mourinho: dopo l'avventura al Manchester United, Mou è stato più volte avvicinato ad un ritorno all'Inter e al clamoroso approdo alla Juventus (dove nelle prossime ore dovrebbe firmare Maurizio Sarri: il portoghese, invece, potrebbe restare fermo, a meno che non arrivi un'offerta importante dall'estero.

Panchine, diversi allenatori restano a piedi

Tornando in Italia, da Genova andrà via da disoccupato Cesare Prandelli: il Genoa si affiderà ad Aurelio Andreazzoli. L'ex commissario tecnico della Nazionale, dunque, è destinato a far parte della schiera di mister che aspetteranno una chiamata a stagione in corso.

Stesso destino per un altro ex ct degli Azzurri, Roberto Donadoni, già rimasto fermo nella stagione passata. Un altro allenatore ancora in cerca di una squadra è Claudio Ranieri che potrebbe tornare a lavorare lontano dalla sua Italia: dopo aver chiuso bene la stagione a Roma, le offerte per lui non mancheranno.