Con l'imminente rinnovo contrattuale tra Leonardo Semplici e la Spal, il Genoa di Enrico Preziosi dovrà cercare altrove il successore di Cesare Prandelli. Dando ormai per scontata la risoluzione contrattuale con l'ex allenatore della Nazionale Italiana si susseguono una serie di voci legate al nuovo mister del grifone.

Pubblicità

Pubblicità

In queste ultime ore sono iniziati a circolare diversi nomi. L'ultimo in ordine cronologico è quello di Aurelio Andreazzoli. Secondo l'esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, ci sarebbe anche il Genoa, oltre alla Sampdoria, sul tecnico biancoblu. Sul suo sito ufficiale ha spiegato: "Preziosi ha apprezzato non poco il lavoro dell’allenatore e lo ha inserito in una mini lista per il post Prandelli".

Derby con la Sampdoria per Andreazzoli

Retrocesso con l'Empoli al termine di una stagione intensa e frizzante, ha sfiorato un'incredibile rimonta salvezza con una squadra che in primavera era già data per spacciata.

Alfredo Pedullà accosta il nome di Andreazzoli alla panchina del Genoa

Aurelio Andreazzoli è uno dei tecnici più apprezzati dai club di fascia media e adesso anche il Genoa ci starebbe pensando. Ha fatto esperienza come vice alla Roma, guidando per un breve periodo pure la prima squadra, poi la promozione in Serie A con l'Empoli, un avvio altalenante, l'esonero in favore di Iachini e il ritorno tardivo in panchina con il miracolo sportivo sfiorato. Dopo la retrocessione in B coi biancoblu non è detto che decida restare, nonostante sia ancora sotto contratto. Se dovesse arrivare una chiamata ufficiale dalla massima serie potrebbe, infatti, chiedere a Corsi di essere liberato.

Pubblicità

Torna di moda il nome di Davide Nicola

È reduce dall'esonero di Udine dove evidentemente l'ex allenatore del Crotone non è riuscito ad esprimere le proprie capacità. Le stesse che gli avevano permesso di mettersi in luce alla guida del club calabrese con cui non molto tempo prima aveva raggiunto un'insperata salvezza. Apprezzato da Enrico Preziosi per le sue idee di calcio, in queste ultime settimane il suo nome è tornato di moda in ottica Genoa.

Chiaro che, dopo l'esperienza negativa a Udine, il suo appeal si sia appiattito anche tra i tifosi che invece invocano il nome di Gattuso. Davide Nicola non è dunque uno dei nomi favoriti, ma potrebbe comunque rappresentare una possibilità.

Ipotesi Igor Tudor

Era già stato accostato al Genoa durante la crisi di risultati con Juric, poi il ritorno ad Udine per salvare la squadra dalla retrocessione in Serie B. Vincendo proprio contro i rossoblu ha dato il via ad una significativa rimonta che ha permesso al club friulano di ottenere la salvezza.

Pubblicità

Il croato non ha di certo impressionato per il bel gioco, ma dati alla mano è arrivato all'obiettivo. Per la famiglia Pozzo rappresenta una sicurezza dato che nella stagione precedente era stato ingaggiato nelle giornate conclusive di campionato per condurre il club verso la permanenza in Serie A. Dopo le due salvezze con l'Udinese, oggi potrebbe essere intrigato da una piazza diversa, come quella del Genoa.

Ci sarebbe anche Lamouchi, Gattuso è il nome dei tifosi

A sorpresa è spuntato anche il nome di Sabri Lamouchi, vecchia conoscenza del Genoa e profilo apprezzato dalla famiglia Preziosi.

Pubblicità

Reduce da un'esperienza in Francia, i vertici del grifone potrebbero decidere di scommettere su un tecnico che a loro avviso promette molto bene. Da non sottovalutare il nome 'sponsorizzato' dai tifosi che, per carisma e doti caratteriali sarebbe perfetto per un ambiente tosto come quello del Genoa, ovvero Gennaro Gattuso. Sui social è partita persino una campagna a suo favore al fine di sollecitare la società ad ingaggiarlo.