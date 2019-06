Il Calciomercato della Juventus sta vivendo una giornata intensa. In attesa che si sblocchi l’affare Sarri, pronto a diventare il nuovo allenatore già nei prossimi giorni, Paratici ha accelerato per il giovane centrocampista dell’Empoli Hamer Junior Traoré: il colpo, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe molto vicino. Nel frattempo spunta un altro candidato per la sostituzione di Cancelo: è Semedo del Barcellona, un’idea ispirata dal potente agente Jorge Mendes.

Calciomercato Juventus: i dettagli della trattativa Traorè

Partiamo però dalla trattativa più calda per il calciomercato della Juventus, quella per portare a Torino Traorè. Il giocatore, corteggiato da mezza Serie A e fino a pochi giorni fa molto vicino alla Fiorentina, dovrebbe diventare a breve un nuovo acquisto bianconero. L’accordo con l’Empoli sarebbe stato trovato grazie ad un’offerta tra i 12 e i 15 milioni, una valutazione molto importante che potrebbe soddisfare i toscani, che hanno cresciuto in casa il talentino della Costa d’Avorio fin da quando aveva 17 anni.

Calciomercato Juventus: Traorè sarebbe vicino e a destra spunta Semedo

Classe 2000, a soli 19 anni è stato titolare fisso degli azzurri in questa stagione, con 32 presenze condite da due gol e altrettanti assist. Niente male per un ragazzo che gioca in un ruolo molto complicato come quello del regista di centrocampo. Per lui l’approdo sotto la Mole potrebbe arrivare non questa estate ma la prossima: in piedi ci sarebbe infatti l’ipotesi di un prestito annuale al Sassuolo per continuare a farlo giocare con continuità prima del grande salto nei Campioni d’Italia.

Semedo nuova idea per il mercato della Juve

Una volta sistemato il colpo Traorè, il calciomercato della Juventus si muoverà per rinforzare la fascia destra difensiva. Cancelo è infatti ogni giorno più vicino al Manchester City, ormai deciso a spendere tra i 50 e i 60 milioni pur di strapparlo ai bianconeri e così servirebbe un nuovo titolare nella linea a quattro davanti a Szczęsny. La lotta per la successione si arricchisce oggi di un nome pesante: la Vecchia Signora si sarebbe infatti invaghita di Nelson Semedo, esterno destro difensivo portoghese di proprietà del Barcellona, ma vicino all’addio ai blaugrana.

Dietro all’operazione ci sarebbe il potente agente Jorge Mendes ma per sbloccare l’affare servono tra i 35 e i 40 milioni. Al momento l’idea Semedo è la più costosa tra quelle valutate per sostituire Cancelo; altri candidati a vestire la maglia bianconera sarebbero infatti Danilo, che il City potrebbe cedere per 20 milioni, Trippier, valutato tra i 20 e i 25, e Cristiano Piccini, laterale del Valencia che può partire per circa 8 milioni. Niente è ancora deciso ovviamente: i dirigenti bianconeri prima eventualmente cederebbero Cancelo e poi sceglierebbero il successore.