L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, avrebbe espresso alla società il desiderio di avere con sé Lukaku, attualmente in forze al Manchester United. Tuttavia, i dirigenti del club milanese non vorrebbero spendere gli 83 milioni di euro richiesti dai Red Devils.

Secondo Il Corriere dello Sport, l'Inter sarebbe disposta a mettere sul piatto non più di 78 milioni comprensivi di bonus. Sullo sfondo, intanto, starebbe emergendo il nome di Cavani come principale alternativa al centravanti di Anversa.

Il 32enne uruguaiano nella scorsa stagione ha totalizzato 23 reti in 33 presenze con il Paris Saint-Germain, e ha il contratto in scadenza nel 2020. Qualora il club milanese dovesse decidere di provare ad acquistarlo, il problema principale sarebbe legato all'ingaggio da 12 milioni netti più bonus che il calciatore percepisce dalla squadra transalpina. La società di Zhang potrebbe arrivare comunque ad offrirgli i 9 milioni (compresi di bonus) già proposti a Lukaku.

La Gazzetta dello Sport ritiene che tra gli altri obiettivi per l'attacco - qualora dovesse risultare impossibile acquistare il centravanti belga - ci sarebbero Duvan Zapata dell'Atalanta e Rafael Leao del Lille.

Inter, non solo Cavani: anche Zapata e Leao nel mirino

La corsa dell'Inter all'acquisizione del cartellino di Romelu Lukaku non sembra affatto facile. Al momento, infatti, ci sarebbe ancora distanza tra la richiesta del Manchester United e l'offerta nerazzurra.

Per questo motivo, i vertici della Beneamata starebbero già valutando delle eventuali alternative.

Detto di Cavani, in lizza ci sarebbero l'atalantino Duvan Zapata, Ante Rebic dell'Eintracht Francoforte e Rodrigo del Valencia. Inoltre a sorpresa si starebbe valutando anche il profilo di Rafael Leao, 20enne attaccante portoghese del Lille. Sul giovane bomber, però, ci sarebbero già altre squadre come Juventus, Napoli, Psg, Roma ed Everton.

Lukaku-Inter: Aubameyang potrebbe essere la chiave per sbloccare l'affare

Il Manchester United, intanto, si starebbe guardando attorno per trovare un sostituto all'altezza di Romelu Lukaku, e lo avrebbero individuato in Pierre-Emerick Aubameyang, stella dell'Arsenal. Il tecnico Ole Gunnar Solskjaer avrebbe già dato la sua approvazione all'attaccante dei Gunners per rimpiazzare il nazionale belga, qualora quest'ultimo dovesse realmente giungere alla corte di Antonio Conte.

Sembra addirittura che i Red Devils abbiano già offerto 69 milioni di euro per l'ex Borussia Dortmund, ma la squadra allenata da Unai Emery non sarebbe disposta a trattare a queste cifre. Per il momento in casa Manchester United si starebbe riflettendo sul da farsi, anche perché le priorità sul mercato sarebbero altre. Del resto, qualora dovesse realmente consumarsi il divorzio da Lukaku, la formazione britannica potrebbe comunque puntare su altri giocatori offensivi presenti in organico, quali Marcus Rashford, Anthony Martial e Alexis Sanchez.