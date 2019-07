Gonzalo Higuain rischia di diventare l’ennesimo tormentone del Calciomercato della Juventus. La Gazzetta dello Sport di oggi, in un articolo sul suo sito, scrive che alla fine il Pipita potrebbe anche restare. Le prime giornate di ritiro lo hanno visto protagonista positivo con tanta voglia di combattere per un posto in squadra. Sarri sembra stia apprezzando il comportamento dell’attaccante e così sarebbero in salita le quotazioni di una permanenza a Torino.

Pubblicità

Pubblicità

Il progetto in attacco dei bianconeri sembra possa essere questo: due centravanti in rosa da scegliere tra Mandzukic, Kean, (corteggiati entrambi dall’Everton), Higuian e Icardi per il quale continua, anche se senza accelerazioni, la trattativa.

Calciomercato Juventus: la Roma continua il pressing su Higuain

Le voci di calciomercato sulla Juventus e Higuain però non si placano. La Roma starebbe continuando a pressare per portare alla corte di Fonseca il giocatore.

Pubblicità

L’allenatore sarebbe sceso in campo in prima persona con una telefonata che avrebbe stuzzicato l’interesse del Pipita per il trasferimento. I rumors però sono tanti e non tutti vanno nella direzione di un approdo nella Capitale. Il fratello agente ha dichiarato che non ci sarà una nuova avventura in Italia se non con la maglia bianconera anche se, secondo Il Corriere dello Sport scrive oggi che proprio Nicolas Higuain abbia iniziato a parlare con i dirigenti giallorossi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Così Petrachi dovrebbe presentare un’offerta ai Campioni d’Italia sulla base di un prestito biennale oneroso con riscatto obbligatorio per un totale di 40 milioni. La cifra potrebbe anche essere quella giusta ma se prima non si convince il giocatore tutto potrebbe saltare.

Higuain vuole prendersi la Juventus

Segnali contrastanti e trattativa di calciomercato tra Juventus e Roma a rilento. Così Higuain potrebbe davvero rimanere a Torino magari cercando di ricreare quel feeling con Sarri che a Napoli lo aveva fatto diventare l’attaccante più prolifico di tutta la serie A.

Alla Continassa il Pipita lavora duro e cerca anche la giusta intesa con Cristiano Ronaldo. Proprio questo potrebbe essere un dettaglio non trascurabile. Il nuovo allenatore alll’inizio della sua avventura avrebbe voluto puntare su CR7 centravanti, un’idea che continua a balenare nella testa di Sarri ma la stagione scorsa ha detto che il fenomeno lusitano gioca meglio e segna di più se affiancato da una prima punta.

Pubblicità

Insomma Higuain da sicuro partente ora potrebbe essere possibile “nuovo acquisto”. Certo molto dipenderà dalle altre mosse di mercato, per vedere l’argentino di nuovo protagonista sotto la Mole sarebbe necessaria la doppia cessione di Mandzukic e Kean e poi cosa potrebbe succedere se davvero dovesse arrivare Icardi? Insomma il calciomercato della Juventus in attacco sembra molto fluido, Higuain lancia segnali e le sue quotazioni di permanenza sono in salita ma per arrivare alla fine delle trattative c’è ancora tanta strada da fare.