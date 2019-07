L'Inter intende offrire a Lautaro Martinez un nuovo contratto nelle prossime settimane, secondo Calciomercato.com. L'attaccante è stato recentemente accostato al Barcellona, con i campioni della Liga che sarebbero stati disposti a pagare i 120 milioni di euro della clausola rescissoria. Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra non hanno intenzione di lasciare andare Lautaro, però, al fine di dissuadere il giocatore da eventuali trasferimenti, Marotta avrebbe intenzione di rinnovare il contratto dell'argentino.

Lautaro si è messo in mostra con l'Argentina alla Copa America lo scorso mese, risultando decisivo due volte nelle vittorie su Qatar e Venezuela. Il 21enne si è distinto più di Lionel Messi, e convinto l'allenatore dell'Albiceleste, Lionel Scaroni, a preferirlo addirittura al fuoriclasse Sergio Aguero.

Icardi verso Napoli? Il giocatore non sembra convinto, ma potrebbe accettare

Mauro Icardi rimane disinteressato ad un trasferimento al Napoli, nonostante il forte interesse dei partenopei, confermato da Sky Sport.

L'Inter sarebbe più che felice di concludere un accordo per il loro ex capitano perché Aurelio De Laurentiis è disposto a offrire una grossa somma di denaro. Icardi sta ancora aspettando che la Juventus faccia la sua mossa e non ha ancora aperto all'idea di firmare per qualcun altro. Per il Napoli sembra molto difficile arrivare a James Rodriguez ed è per questo che la dirigenza partenopea vorrebbe chiudere per Icardi.

Gli azzurri continueranno a monitorare la situazione per quanto riguarda il 26enne, avendo già parlato al suo entourage, nella speranza che la Juventus non si faccia avanti e Icardi sia costretto a riconsiderare le sue opzioni. Per ora l'attaccante continuerà ad allenarsi da solo ad Appiano Gentile, essendo stato escluso dalla squadra di Antonio Conte per il tour dell'Inter in Asia. Icardi si è allenato per 90 minuti martedì mattina ma ha lasciato l'allenamento prima dell'arrivo dei compagni di squadra.

Il futuro di Perisic è deciso, se arrivasse un'offerta potrebbe partire

Secondo quanto riportato da Tuttosport l'Inter non ha escluso una cessione per Ivan Perisic questa estate se i nerazzurri ricevessero un'offerta soddisfacente. Perisic ha giocato la sua prima partita in una nuova posizione di ala sinistra sotto la guida di Antonio Conte domenica, quando l'Inter ha vinto per 2-1 contro il Lugano.

La sua permanenza per ora non è in dubbio, tuttavia, un'offerta "consistente" potrebbe ancora convincere l'Inter a vendere il nazionale croato, a condizione che l'offerta sia convincente anche per il centrocampista. Per quanto riguarda l'altro caso spinoso, ovvero quello di Nainggolan, sembra essersi risolto con Conte che ha deciso di portare il belga in tournèe.