La Juventus, dopo il ritiro alla Continassa, sarà impegnata nella tournée in Asia. La prima delle amichevoli estive dei bianconeri sarà contro il Tottenham. La squadra di Maurizio Sarri scenderà in campo per l’International Champions Cup, che la porterà ad affrontare anche Inter e Atlético Madrid nelle prossime settimane. La partita contro gli Spurs verrà disputato a Singapore domenica 21 luglio 2019 alle ore 13.30. I tifosi della 'Vecchia Signora' potranno vederla in diretta tv su Sportitalia. I due club già in passato avevano avuto modo di incrociarsi nell’ICC.

Pubblicità

Pubblicità

Bianconeri mai perdenti in gare ufficiali contro gli Spurs

La sfida in programma a Singapore metterà di fronte Juventus e Tottenham per la quarta volta in amichevole. L’ultimo precedente risale all’estate 2017, quando finì 2-0 a favore degli Spurs a Wembley. Ad aprire le marcature nel primo tempo ci pensò Harry Kane, mentre nella ripresa raddoppiò Christian Eriksen. L’anno precedente, invece, s’impose per 2-1 la squadra bianconera a Melbourne, proprio in occasione di una delle sfide dell’International Champions Cup.

Pubblicità

La prima frazione di gioco si concluse con il doppio vantaggio della Juventus, firmato da Paulo Dybala e Mehdi Benatia. Il Tottenham accorciò le distanze con Erik Lamela. Tornando un po’ più indietro nel tempo, troviamo l’amichevole del 1960 giocata allo Stadio Comunale di Torino, archiviata con la vittoria per 2-0 a favore dei bianconeri. Una rete per tempo, con marcatori Omar Sívori e Bruno Nicolè.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus

I due club, però, hanno avuto modo di sfidarsi anche in Champions League nella stagione 2017/18. Agli ottavi di finale ebbe la meglio la Juventus, che ottenne la qualificazione dopo un pareggio interno e una vittoria esterna. L’andata a Torino si concluse 2-2. Gonzalo Higuaín, autore di una doppietta nei primissimi minuti del primo tempo, sembrava già aver chiuso il discorso, ma Harry Kane accorciò le distanze prima dell’intervallo.

Nella ripresa pareggiò i conti Christian Eriksen su punizione. Il ritorno a Londra finì 1-2. Heung-min Son portò in in vantaggio gli Spur nel primo tempo. Poi nella ripresa ribaltarono il risultato Gonzalo Higuaín e Paulo Dybala. I bianconeri si fermarono poi ai quarti di finale, dove vennero eliminati dal Real Madrid, che a fine stagione conquistò il trofeo. Una volta archiviata l’amichevole contro il Tottenham, la Juventus affronterà l’Inter mercoledì 24 luglio 2019, dopodiché avrà da disputare un match contro un team della K League a distanza di pochi giorni.

Pubblicità

Una volta fatto rientro in Europa, dovrà vedersela contro l’Atlético Madrid sabato 10 agosto 2019.