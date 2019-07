Non si fermano le voci sul futuro di Neymar, fortissimo attaccante brasiliano che ha intenzione di lasciare il Paris Saint Germain. Il giocatore classe 1992 fu acquistato dal club francese due anni fa per ben 222 milioni di euro dal Barcellona. L'obiettivo di Neymar era quello di affermarsi come il miglior giocatore del mondo, contrastando il duopolio Messi-Ronaldo, obiettivo che sicuramente non ha raggiunto.

Il brasiliano non si è mai ambientato veramente a Parigi, anche se ha subito numerosi infortuni, che ne hanno condizionato enormemente il rendimento. In ogni caso, Neymar ha già comunicato al direttore sportivo del Paris Saint Germain, Leonardo, la sua volontà di lasciare Parigi. Neymar vorrebbe tornare al Barcellona, ma il club blaugrana ha già acquistato Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid ed ha messo sul piatto una proposta che non ha soddisfatto la dirigenza del club francese (i cartellini di Ivan Rakitic, di Coutinho e un conguaglio di quaranta milioni di euro).

L'offerta del Barcellona, infatti, è stata rispedita subito al mittente. Perciò, gli agenti di Neymar avrebbero contattato alcuni top club europei, tra i quali anche la Juventus. Il calciatore brasiliano sarebbe favorevole alla destinazione bianconera, dal momento che vorrebbe giocare con Cristiano Ronaldo, con il quale formerebbe una coppia stellare. Si tratterebbe però di un'operazione di mercato molto difficile da sostenere per la Juventus, che si è già sobbarcata una spesa ingente con l'acquisto di De Ligt.

Mercato Juventus, possibile scambio Neymar-Dybala

Nelle ultime ore, dunque, è circolata l'ipotesi di un possibile scambio tra il calciatore brasiliano e Paulo Dybala, reduce da una stagione molto negativa in bianconero. Stando a quanto riporta "El Chiringuito Tv", il calciatore argentino potrebbe essere inserito nella trattativa con il Paris Saint Germain per portare Neymar alla Juventus. Per il club bianconero, comunque, si tratterebbe di un'operazione davvero molto complessa, dal momento che la stella brasiliana chiederebbe un ingaggio tra i trenta e i trentacinque milioni di euro.

Si attendono dunque ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime ore. Su Neymar, comunque, sarebbe molto forte anche l'interesse del Real Madrid e del Bayern Monaco, due top club europei che stanno rivoluzionando i loro reparti offensivi per la prossima stagione. La Juventus, intanto, sta seguendo anche Rafael Leo, considerato dagli esperti il "nuovo Mbappé" per le sue caratteristiche tecniche.

Il suo cartellino viene valutato circa quaranta milioni di euro e su di lui c'è anche l'Inter.