Sono ore molto calde per il calciomercato della Juventus, che potrebbe mettere a segno un grande colpo in attacco. Si è spesso parlato del possibile arrivo di Mauro Icardi, giocatore che è stato scaricato dall'Inter e che piace moltissimo sia al nuovo tecnico Maurizio Sarri, che al direttore sportivo Fabio Paratici. L'Inter, però, non ha alcuna intenzione di svendere il centravanti argentino, per il quale chiede almeno ottanta milioni di euro (mentre la Juventus non vuole andare oltre i quaranta/quarantacinque).

Intanto, nelle ultime ore è stato accostato al club bianconero il nome di Neymar, fortissimo attaccante brasiliano che milita nelle fila del Paris Saint-Germain. Il giocatore sudamericano animerà il Calciomercato delle prossime settimane, dal momento che è intenzionato a lasciare il club francese. Neymar vorrebbe tornare al Barcellona, ma il club blaugrana ha già investito una cifra di oltre cento milioni di euro per comprare Antoine Griezmann dall'Atletico Madrid, dunque è molto improbabile che metta a segno un'operazione di mercato di questo tipo.

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, l'entourage di Neymar avrebbe intenzione di offrire il giocatore ad alcuni top club europei, tra i quali ci sarebbe anche la Juventus (oltre a Bayern Monaco e Real Madrid).

Mercato Juventus, Guelpa: 'Contatti continui con Neymar'

Il Paris Saint-Germain si è rassegnato a perdere l'attaccante brasiliano, il quale ha avuto anche dei comportamenti provocatori nei confronti del club francese (come è accaduto in Champions League quando militava nel Barcellona, durante l'incredibile "remuntada" contro il PSG, 6 a 1, al Camp Nou).

Il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al Khelaifi ha deciso di vendere Neymar per ristabilire l'equilibrio nello spogliatoio e risolvere un problema non da poco. Stando a quanto riporta il noto giornalista de Il Giornale Luigi Guelpa, Neymar avrebbe avuto già dei contatti con la Juventus, dove formerebbe una coppia davvero stellare insieme a Cristiano Ronaldo, giocatore per il quale il brasiliano nutre grandissima stima.

"Continuano i contatti tra Neymar e la Juventus. Se accetta lo 'Juve style', potrebbe essere un'operazione bomba", ha scritto Luigi Guelpa sul suo profilo Twitter. In caso di arrivo del brasiliano, comunque, la Juventus dovrebbe vendere due giocatori in attacco. L'indiziato principale è Mario Mandzukic, che non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri; la seconda partenza potrebbe essere quella di Moise Kean, il quale è apprezzato da mezza Europa.

La probabile formazione della Juve con Neymar sarebbe questa: Szczesny, Cancelo, DE LIGT, Chiellini, Sandro, Pjanic, RABIOT, RAMSEY, Dybala, Ronaldo, NEYMAR.