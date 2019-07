Il Calciomercato della Juventus continua a ruotare tutto intorno a Matthijs de Ligt. Il difensore centrale è il nome più caldo dell’estate della “Vecchia Signora” ma i tifosi, secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, dovranno aspettare ancora un po’ di tempo prima di vedere il forte centrale difensivo sbarcare a Torino. La trattativa con l’Ajax procede ma, ad oggi, non si vedono sviluppi così positivi da far intravedere una chiusura imminente.

C’è ancora distanza tra domanda e offerta ma l’affare alla fine andrà in porto ed è probabile che il ragazzo si aggreghi alla sua nuova squadra intorno alla metà di luglio in concomitanza con la partenza per la tournèe in Asia dove i bianconeri affronteranno Tottenham e Inter tra il 21 e il 24 luglio. Nel frattempo la rosa, ad eccezione dei giocatori convocati per la Coppa America, domani sosterrà le visite mediche e mercoledì svolgerà il primo allenamento agli ordini di Sarri.

Calciomercato Juventus: sale l’attesa per de Ligt

La trattativa di calciomercato tra Juventus e Ajax procede così al rallentatore. La prima offerta bianconeri, vicina ai 60 milioni tra parte fissa e bonus, non basta ai lancieri che vogliono arrivare a chiudere l’operazione per una cifra vicina ai 75 milioni. I dirigenti bianconeri stanno lavorando per fare breccia nel cuore dei lancieri, molto probabile che verrà fatto un rilancio nei prossimi giorni aumentando la cifra e magari chiedendo un dilazione di pagamento di almeno due anni, idea che sembra non dare troppo fastidio agli olandesi.

Nel frattempo il calciatore, che ha già telefonato a Sarri per sapere quale sarà il progetto tattico bianconero, non ha nessuna intenzione di creare strappi. Oggi de Ligt si presenterà al raduno dell’Ajax e continuerà ad allenarsi con quella è ancora la sua squadra aspettando che venga trovato l’accordo per il suo trasferimento nei Campioni d’Italia. A confermare la presenza nella prima giornata della nuova stagione dei lancieri è Mino Raiola, potente agente del ragazzo: “Il giocatore sarà in ritiro, fingersi malato non è un’opzione per il calciatore.

E anche un caso di arbitrato è fuori questione per noi”. Le parole del procuratore al quotidiano olandese De Telegraaf sono quelle giuste per non ostacolare la trattativa tra i due club che sono sulla buona strada e intrattengono buoni rapporti.

De Ligt può arrivare alla Juventus dopo il 15 luglio

Il tormentone del calciomercato della Juventus continua con una certezza confermata ancora da Mino Raiola ieri: “De Ligt ha un accordo con i bianconeri”.

Non che sia una notizia freschissima, da tempo si sa che i Campioni d’Italia hanno strappato il “sì”del giocatore convincendolo con un contratto da 7,5 milioni a stagione a cui si aggiungeranno con ogni probabilità bonus che porteranno la cifra a 12 milioni all’anno. Le parole dell’agente vanno quindi a confermare quello che si dice da tempo e sono utili per respingere ogni possibile ultimo assalto in arrivo da Barcellona e Paris Saint Germain, ormai tagliate fuori dalla corsa nonostante i rumors degli ultimi giorni.

Ma quando arriverà davvero de Ligt a Torino? Rispondere alla domanda è veramente difficile, a provarci oggi è il Corriere dello Sport in prima pagina. Il quotidiano sportivo scrive che è probabile che la trattativa continui ancora per qualche tempo e così il difensore potrebbe approdare sotto la Mole dopo la metà di luglio, in concomitanza con la partenza per l’Asia della Juve. Durante l’estate i bianconeri saranno impegnati in una tournèe che li vedrà protagonisti il 21 luglio a Singapore per sfidare i vice campioni d’Europa del Tottenham e il 24 luglio in Cina per il primo derby d’Italia della stagione contro l’Inter. La partenza è prevista qualche giorno prima e a questo punto è molto probabile che sul volo ci sia anche de Ligt. Sarri in realtà vorrebbe iniziare a lavorare il prima possibile con il suo gioiellino ma sembra assai difficile che l’affare possa chiudersi in fretta. Così domani, giornata di viste mediche, e mercoledì, primo allenamento della stagione, la rosa a disposizione del tecnico avrà come volti nuovi i vari Buffon, Ramsey, Rabiot e Demiral ma non de Ligt. Poco male, la trattativa prosegue e tutto fa pensare che si chiuderà positivamente per i bianconeri, ora si tratta solo di aspettare e formulare l’offerta giusta all’Ajax. Tutti i tasselli stanno andando al proprio posto, l’accordo con il giocatore c’è, non sono in arrivo strappi che possano far fare dietrofront alle parti in causa e i lancieri non hanno nessuna intenzione di mettersi di traverso, sanno che il difensore vuole partire e aspettano solo la cifra giusta per lasciarlo andare. Insomma chi segue il calciomercato della Juventus dovrà solo armarsi di pazienza, per il resto l’affare de Ligt è già decollato da tempo ed è pronto ad atterrare senza problemi, magari solo con un po’ di ritardo rispetto alle previsioni.