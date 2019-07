Continua la trattativa de Ligt per il Calciomercato della Juventus. L’olandese è l’uomo del momento, è il super colpo per la difesa che Sarri e i tifosi aspettano con ansia. Dopo aver trovato l’accordo con il giocatore, Paratici sta lavorando, insieme a Mino Raiola, per convincere l’Ajax. La prima offerta è stata rifiutata, la seconda, che con ogni probabilità verrà presentata nei prossimi giorni, potrebbe essere quella giusta. Le voci su un possibile ritorno in gioco del Barcellona sembrano non spaventare i dirigenti bianconeri convinti di poter chiudere l’affare già la prossima settimana quando alla Continassa partirà la stagione 2019-2019. Difficile che nella trattativa possa rientrare Moise Kean, l’azzurrino piace a Ten Hag ma il discorso sarebbe slegato da quello del difensore.

Pubblicità

Pubblicità

Calciomercato Juventus: conto alla rovescia per de Ligt

E’ prevista, quindi, per le prossime ore, l’accelerata del calciomercato della Juventus per de Ligt. Tuttosport oggi scrive “un ci siamo” in prima pagina che è piuttosto esaustivo sul fatto che la trattativa è pronta a chiudersi. Ieri dalla Spagna sono arrivati molti rumors sulla possibilità che il Barcellona, fino a prima dell’estate in pole per il centrale difensivo, tornasse in corsa. Il presidente del club ha dichiarato sibillino di sapere dove giocherà de Ligt nella prossima stagione.

Pubblicità

Un pensiero che può essere interpretato in mille modi, ma la sensazione è che più di una dichiarazione di “guerra” sia stata la resa totale del club blaugrana. D’altronde, se fosse stato il Barcellona il prossimo club dell’olandese perché nasconderlo e non dirlo apertamente? La Juve è nettamente avanti per un semplice motivo: ha già convinto de Ligt a trasferirsi a Torino. Il contratto è stato limato in ogni suo dettaglio, 7,5 milioni di stipendio fisso a stagione e bonus che farebbe volare la cifra a 12, un ingaggio che lancerebbe il giocatore al secondo posto nella classifica dei più pagati in casa dei campioni d’Italia e dell’intera Serie A.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Ed è proprio su questo accordo che i dirigenti bianconeri stanno facendo leva per provare convincere l’Ajax ad abbassare le proprie richieste per il cartellino. In Olanda scrivono che questi continui contatti tra il ragazzo e la Vecchia Signora, nati ancora prima di parlare con i lancieri, abbiano infastidito gli uomini mercato olandese ma ormai indietro non si torna.

De Ligt - Juventus: pronta una nuova offerta

Così il weekend porrebbe portare importanti novità sul fronte de Ligt per il calciomercato della Juventus.

Paratici è infatti deciso ad alzare l’offerta all’Ajax in modo da provare a portare a Torino il gioiellino già la prossima settimana quando inizierà ufficialmente la stagione, martedì sono in programma le visite mediche, mercoledì primo allenamento di Sarri. Il rilancio dei Campioni d’Italia dovrebbe essere soprattutto sulla parte fissa dell’offerta per arrivare più vicino ai 75 milioni chiesti dagli olandesi. Insomma il primo approccio era stato di un totale di 65 milioni, di cui dieci di bonus.

Pubblicità

E’ verosimile pensare che Paratici possa avvicinarsi ai 70 milioni “cash” con una piccola aggiunta per i traguardi raggiunti dal giocatore nella prossima annata. Possibile che la Juve chieda poi una dilazione della cifra in almeno due anni, particolare che potrebbe essere accettato dai lancieri senza troppi problemi. Quasi impossibile pensare all’inserimento nell’affare di Moise Kean. Da tempo Ten Hag lo guarda con attenzione, i discorsi con Raiola sono in piedi ma è ovvio che l’Ajax per de Ligt voglia monetizzare al massimo e quindi non vuole contropartite tecniche.

Pubblicità

Così l’affare per il baby bomber è slegato da quello per il difensore. La trattativa sarebbe partita ma le difficoltà non mancano, dall’Olanda fanno sapere che vogliono l’intero cartellino di Kean, Paratici risponde picche perché preferirebbe una formula che permetterebbe alla Juve di avere ancora il controllo sull’attaccante. Il problema è che i piemontesi non possono tirare troppo la corda perchè il contratto del centravanti scade tra un solo anno, non è stato rinnovato e c'è il rischio di perderlo a zero già tra 12 mesi. La sensazione è che tutto dipenderà dalle altre mosse di mercato dei Campioni d’Italia. Se andasse a segno l’affare Icardi, per esempio, per Kean non ci sarebbe più spazio e così si aprirebbero le porte ad un trasferimento definitivo. L’Ajax però non è sola nella corsa all’azzurrino, anche l’Everton starebbe monitorando la situazione con molta attenzione. La questione Kean passa però per ora in secondo piano, il calciomercato della Juventus è tutto concentrato su de Ligt, un affare da chiudere in fretta, magari già all’inizio della prossima settimana.