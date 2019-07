Il mercato della Juventus, a parte la cessione di Spinazzola alla Roma, ha riguardato soprattutto investimenti in entrata, con gli arrivi di Ramsey, Pellegrini, Demiral, Rabiot e Buffon. Proprio per questo attualmente la rosa bianconera è ricca di giocatori, di potenziali esuberi che potrebbero essere quindi ceduti sul mercato per diversi motivi. Sicuramente uno di questi è il bilancio, la Juventus dovrà necessariamente monetizzare anche per attutire soprattutto l'ingente investimento che dovrebbe portare de Ligt all'ombra della Mole, possibile costo del trasferimento 75 milioni di euro.

Altra esigenza è vendere anche per non rischiare di svalutare i giocatori che con la rosa così ricca, potrebbe trovare poco spazio nelle competizioni della Juventus. Da non sottovalutare però la necessità di ridurre la rosa a 23 giocatori per motivi di lista Champions League.

Possibili diverse cessioni

Come è noto il numero massimo di giocatori che si possono registrare nella lista Champions League sono 23: attualmente la rosa bianconera è composta da 26 giocatori che con l'acquisto di de Ligt diventerebbero 27.

Proprio per questo la dirigenza bianconera è pronta a cedere alcuni prezzi pregiati sul mercato: si va da Perin a Joao Cancelo fino ad arrivare Bonucci, Khedira, Matuidi, Cuadrado, Higuain, Mandzukic e Kean. Secondo il sito ilbianconero.com quindi, le cessioni obbligate potrebbero essere almeno tre. Utilizziamo almeno perché se fossero confermate le indiscrezioni secondo le quali la Juventus potrebbe presentare un'offerta all'Inter per Icardi e alla Fiorentina per Chiesa, allora i partenti potrebbero essere molti di più.

Anche Bonucci potrebbe andare sul mercato

Uno dei possibili partenti alla Juventus è sicuramente Perin: l'arrivo di Buffon come secondo portiere significa una inevitabile cessione dell'ex Genoa che ha mercato all'estero e piace anche alla Lazio. Anche Joao Cancelo ha diversi estimatori, su tutti il Manchester City e il Bayern Monaco, anche se la valutazione di mercato del portoghese da parte della Juventus è di circa 60 milioni di euro.

Gli arrivi di Ramsey e Rabiot a centrocampo potrebbero portare alla cessione di Khedira (Stati Uniti o un ritorno in Germania) e Matuidi mentre in avanti Higuain interesserebbe alla Roma e Mandzukic sarebbe molto apprezzato dal Borussia Dortmund. Da non escludere un possibile inserimento di Kean nella trattativa che dovrebbe portare de Ligt alla Juvenus. Come sottolinea il sito ilbianconero.com, anche Bonucci ha molto mercato, piace in particolar modo al Paris Saint Germain di Leonardo (che lo ha voluto al Milan) ed al Manchester City di Guardiola.