Il Calciomercato della Juventus non è solo de Ligt, o Chiesa, o Icardi, o Zaniolo. Sarri prepara la formazione 2019-2020 e, prima di inserire nel progetto i nuovi acquisti, vuole valutare con attenzione quello che ha già in rosa. I due casi più scottanti sono quelli di Douglas Costa e Dybala, nonostante le lusinghe di club provenienti soprattutto dall’estero, sembra proprio che i due rimarranno a Torino a giocarsi le proprie carte nel nuovo corso.

Il neo allenatore dovrebbe scegliere il 4-3-3, perfetto per il brasiliano, meno per la Joya che però vuole fortemente restare e tornare ad essere un punto di riferimento della squadra.

Calciomercato Juventus: permanenza vicina per Dybala

Per questo il calciomercato della Juventus sarebbe improntato a spegnere ogni voce sul futuro di Paulo Dybala. Ogni giorno si allunga la lista delle squadre che sarebbero partite all’assalto: c’è il Manchester United che lo vuole e qualcuno vedrebbe il numero 10 coinvolto nell’operazione Pogba per abbassare la richiesta di 160 milioni del Red Devils, in Germania si continua a parlare di un corteggiamento del Bayern Monaco e poi c’è l’Inter.

Nonostante Dybala abbia già fatto capire che non gradirebbe un trasferimento in nerazzurro, non si placano le voci su un possibile scambio con Mauro Icardi, pupillo di Paratici e al centro di un vero e proprio giallo dopo le voci su un possibile summit tra il dirigente bianconero e l’agente Wanda Nara ieri alle Baleari. Dybala è abituato ai rumors, da sempre è al centro delle trattative di mercato ma oggi più che mai vuole restare per dimenticare l’ultima stagione difficile conclusa con i pochi minuti giocati in Coppa America.

Allegri lo ha schierato nei mesi scorsi spesso alle spalle degli attaccanti o al più esterno d’attacco, costringendolo a tanti ripiegamenti e ad un ruolo più da playmaker alto che da attaccante “puro”. Il risultato non è stato eccellente, poche le prestazioni degne di nota, e pochi anche gli squilli sotto rete. Per questo Sarri nella sua operazione rilancio potrebbe riservare a Dybala un ruolo più da bomber, a fianco di Cristiano Ronaldo e più vicino alla porta.

Il 4-3-3 sarebbe più 'sporco', con la Joya a fluttuare tra l’esterno e il centro del campo con una maggiore libertà di azione. L’operazione rilancio sembra partita ma l’attaccante non avrà molto tempo per convincere Sarri, la convocazione in Coppa America gli ha fatto slittare le vacanze e così arriverà alla Continassa per penultimo, l’ultimo a raggiungere i compagni sarà Alex Sandro, e salterà la tournée in Asia in cui il tecnico inizierà a provare la squadra che verrà.

Douglas Costa è già al lavoro per convincere i bianconeri

E’già al lavoro invece Douglas Costa, altro nodo del calciomercato della Juventus che sembra essersi sciolto. Il brasiliano sembrava avere già la valigia pronta, con Allegri i rapporti erano ai minimi termini e così la cessione sembrava inevitabile. L’estate bianconera però è stata rivoluzionata dall’arrivo di Sarri che avrebbe convinto dirigenza e giocatore a continuare la propria avventura insieme.

Il segnale della permanenza è arrivato chiaro negli scorsi giorni quando Douglas Costa si è presentato alla Continassa con una settimana di anticipo sulla tabella di marcia. Le vacanze nel suo Brasile sono state accorciate e l’esterno carioca è così pronto ad iniziare a lavorare prima degli altri per convincere anche Sarri che questa sarà la sua stagione. D’altronde il tecnico in conferenza stampa non aveva avuto dubbi a definire Costa un top player che deve ancora far esplodere tutto il suo talento. Rispetto a Dybala l’ex Bayern parte avvantaggiato, nel 4-3-3 le sue caratteristiche si esaltano sia partendo da destra che da sinistra. Sulla collocazione tattica non c’è quindi da discutere così come sui compiti, il brasiliano dovrà dare velocità e qualità al gioco con i suoi dribbling fulminanti e i suoi assist al bacio. Per convincere Sarri dovrà però migliorare sotto l’aspetto della continuità sperando che non si ripresentino i tanti infortuni che lo hanno limitato la scorsa stagione. La ferma volontà del giocatore di rimanere a Torino è dimostrata anche dallo spegnimento pressoché totale delle voci di mercato sul suo conto. A inizio estate Inter e Tottenham sembravano pronte ad acquistare il ragazzo, oggi entrambe hanno virato su altri obiettivi probabilmente perché nei primi colloqui non hanno trovato terreno fertile. Sarri è pronto a puntare forte su Dybala e Douglas Costa, due delle “delusioni” dell’ultimo anno che hanno bisogno di rilancio. Per questo il calciomercato della Juventus non prevede la cessione dei due sudamericani, che sono un patrimonio importante della società e a cui è doveroso dare una nuova occasione visto che a livello di talento di giocatori così in Europa se ne contano davvero pochi. L’operazione rilancio è pronta a scattare, potrebbero essere loro i compagni di reparto di Cristiano Ronaldo già scelto come centravanti titolare e pronto a tornare ad essere una vera e propria macchina da gol come a Madrid.