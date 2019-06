Per la Juventus inizia la nuova era targata Sarri. Il nuovo allenatore bianconero è stato appena presentato a Torino e ha dovuto rispondere alle numerose domande dei giornalisti accorsi alla sua conferenza stampa. Tanti i temi dibattuti, una domanda anche sul modo di vestirsi, alla quale Sarri ha risposto sorridendo: "Basta che a questa età non mi fate andare in giro senza vestiti". Il nuovo tecnico bianconero, inoltre, non rinnega il suo passato napoletano e ha tenuto a dire di non sentirsi assolutamente un traditore.

Pubblicità

Pubblicità

Tante domande anche sul possibile assetto tattico della Juventus che verrà. Sarri ha confermato di preferire il 4-3-3 come modulo principale, ma ha affermato di volersi adeguare alle caratteristiche dei calciatori che avrà a disposizione. Intanto, la dirigenza bianconera sta lavorando con grande assiduità sul mercato. Uno degli obiettivi della Juventus è quello di rinforzare il centrocampo, con almeno un acquisto di altissima qualità. Il primo nome della lista di Fabio Paratici è Paul Pogba.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Juventus Calciomercato

Stando a quanto riportano i media britannici, il giocatore francese vorrebbe tornare alla Juventus, ma per lui servirebbero almeno cento milioni di euro. La Juventus starebbe dunque pensando ad un'importante operazione. Vediamo nel dettaglio tutte le ultime indiscrezioni sul Calciomercato bianconero.

Mercato Juventus, possibile scambio Douglas Costa-Pogba

Come scrive il noto quotidiano romano "Il Corriere dello Sport", la Juventus sarebbe pronta a sacrificare Douglas Costa per arrivare a Paul Pogba.

Pubblicità

Il talentuoso esterno offensivo brasiliano, reduce da una stagione davvero molto travagliata, piacerebbe moltissimo al Manchester United, che lo ha già cercato nelle scorse sessioni di calciomercato. L'ex giocatore del Bayern Monaco viene valutato circa cinquanta milioni di euro dalla Juventus, che ha intenzione di abbassare la parte cash necessaria per arrivare a Paul Pogba. Non si esclude, dunque, che l'operazione di mercato vada in porto. Bisogna comunque ricordare che su Douglas Costa è molto forte anche l'interesse del Paris Saint Germain.

Il club francese potrebbe pensare a lui, se dovesse essere ceduto Neymar (che vorrebbe tornare al Barcellona nella prossima stagione). La Juventus, inoltre, dovrebbe intervenire anche per rinforzare il reparto difensivo. Uno degli obiettivi principali del club bianconero è Marquinhos, forte centrale di proprietà del Paris Saint Germain. Il giocatore brasiliano sarebbe molto apprezzato da Maurizio Sarri, ma sarà veramente difficile convincere la dirigenza del club parigino a cederlo.

Pubblicità

Marquinhos, infatti, viene valutato circa cinquanta milioni.