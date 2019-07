La Juventus prosegue la sua tournée asiatica dopo aver vinto il secondo match dell'International Champions Cup battendo l'Inter ai rigori grazie soprattutto ad una grande prestazione di Gianluigi Buffon che ha parato gran parte dei tiri dei giocatori nerazzurri.

Nel frattempo la dirigenza bianconera sta continuando a lavorare sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali per il gioco di Maurizio Sarri.

Al momento però continua ad esserci la necessità di cedere gli esuberi, poiché l'attuale organico conta almeno 27 giocatori, troppi anche in previsione della presentazione della lista per la Champions League. A rischio cessione ci sono Perin (che piace all'Aston Villa), Joao Cancelo (Manchester City), Khedira, Matuidi, Mandzukic e Kean.

Solo dopo aver alleggerito la rosa, i dirigenti del club torinese potrebbero decidere di investire nuovamente sul mercato.

Secondo il quotidiano britannico The Sun, il Manchester City potrebbe virare su Mbappé del Paris Saint-Germain e, al contempo, starebbe pensando di far cassa cedendo il centrocampista offensivo Leroy Sané, sul quale ci sarebbe l'interesse del Bayern Monaco e soprattutto della Juventus.

Juventus, piace Sané del Manchester City

La Juventus, dunque, nelle prossime settimane potrebbe fare un'offerta per il giocatore del Manchester City Leroy Sané.

Un'eventuale uscita del nazionale tedesco potrebbe tornare utile alla società inglese per ricavare un "tesoretto" da reinvestire sull'attaccante francese del Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé.

Il centrocampista offensivo dei Citizens ha una valutazione che si aggira intorno ai 100 milioni di euro, una somma ragguardevole che la Juventus però potrebbe ricavare proprio dal mercato in uscita. Infatti, come anticipato in apertura, anche Khedira e Matuidi potrebbero lasciare Torino, e in questo caso i bianconeri potrebbero incassare circa 30 milioni di euro.

Altri 15 milioni potrebbero arrivare dall'eventuale partenza di Mandzukic che piace al Borussia Dortmund, ad alcune squadre cinesi e all'Everton. Quest'ultimo sarebbe interessato a Kean, che i campioni d'Italia valutano non meno di 35 milioni di euro e sul quale vorrebbero riservarsi il diritto di riacquisto. Il giovane centravanti sarebbe seguito anche dall'Arsenal.

Non è chiaro il futuro di Dybala

Intanto si attendono novità anche sul fronte Dybala: il giocatore vorrebbe rimanere a Torino ma, in caso di offerta importante (il Manchester United sarebbe sulle sue tracce) i bianconeri potrebbero prendere in considerazione l'idea di privarsi di lui.

Tornando agli acquisti, la Juventus è interessata sia a Mauro Icardi dell'Inter che a Federico Chiesa, esterno offensivo della Fiorentina. Proprio quest'ultimo di recente avrebbe manifestato alla società viola la sua volontà di cambiare squadra.