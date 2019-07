Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Neymar, fortissimo attaccante brasiliano che ha intenzione di lasciare il Paris Saint-Germain. Il giocatore sudamericano, infatti, non è in buoni rapporti con Leonardo e non si è mai ambientato a Parigi. Il padre - che è anche il suo agente - starebbe prendendo dei contatti con alcune big europee, tra le quali ci sarebbe anche la Juventus.

La prima opzione di Neymar sarebbe quella di tornare al Barcellona, ma il club spagnolo ha già comprato Antoine Griezmann che gioca nello stesso ruolo del 27enne brasiliano. Dunque, l'ipotesi di rivederlo accanto a Messi pare poco probabile.

Intanto gli ultimi rumors di calciomercato riportano che per la stella verdeoro ci sarebbe un'ipotesi Juventus. Neymar, infatti, avrebbe espresso il suo gradimento ad un eventuale trasferimento a Torino, dove ritroverebbe il connazionale Douglas Costa.

I due, amici da tempo, si sarebbero già parlati, e l'ex giocatore del Bayern Monaco avrebbe convinto il collega a sposare la causa bianconera. La dirigenza della società di Agnelli, dal canto suo, avrebbe avviato dei contatti esplorativi con il Psg e pare che stia pensando di proporre un accordo nel quale rientrerebbero anche i nomi di Dybala e Matuidi.

Mercato Juventus, ipotesi scambio con il Psg per Neymar

L'operazione di mercato che dovrebbe portare Neymar alla Juventus risulterebbe a dir poco complicata dal punto di vista economico, poiché il club bianconero l'anno scorso ha comprato Cristiano Ronaldo e pochi giorni fa un altro top-player come De Ligt.

Di conseguenza, sobbarcarsi un ingaggio come quello del campione brasiliano sarebbe un "suicidio economico" (ricordiamo che O' Ney percepisce 36 milioni di euro a stagione), a meno che non decida di ritoccare verso il basso lo stipendio.

Stando ad alcune informazioni raccolte dal portale sportivo Goal.com, la Juventus starebbe pensando di mettere sul piatto un conguaglio economico e i cartellini di Blaise Matuidi e Paulo Dybala, quest'ultimo molto apprezzato dalla dirigenza parigina.

Neymar alla Juventus, comunque, sarebbe possibile soprattutto qualora la società torinese riuscisse a cedere almeno altri due calciatori, abbassando così il monte-ingaggi complessivo.

Difficile invece che il fuoriclasse brasiliano finisca nel mirino del Real Madrid che finora ha già speso circa 300 milioni di euro per rinforzare la rosa.

Nel frattempo la Juventus continua a sondare il mercato alla ricerca di altri obiettivi.

Tra questi, secondo il quotidiano britannico The Mirror, ci sarebbe Danny Rose, terzino classe 1990 del Tottenham e della nazionale inglese. La formazione della Premier League potrebbe chiedere circa 22 milioni di euro per cedere il suo calciatore, una cifra non proibitiva per i campioni d'Italia in carica.