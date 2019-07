La Juventus vanta una rosa il cui reparto offensivo in questo momento risulta affollato, con ben quattro centravanti: Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic, Paulo Dybala e Moise Kean. Il Pipita e il croato sarebbero i designati principali a lasciare la Vecchia Signora ma solo nei piani della dirigenza, perché entrambi vorrebbero rimanere in bianconero, tanto che indiscrezioni della stampa sportiva avrebbero prospettato le cessioni della Joya e del classe 2000.

Quest'ultima notizia è stata supportata da voci provenienti dall’Argentina, in base alle quali l’entourage del numero 10 bianconero non sarebbe stato restio ad un trasferimento dell'assistito in cui club con le stesse ambizioni della Juve.

La smentita dell'agente di Dybala

Oggi il Corriere dello Sport ha riportato la smentita del fratello-agente del giocatore Mariano: l'ex Palermo, come avrebbe sempre detto, sarebbe intenzionato a proseguire in bianconero.

Avendo disputato la “Copa America” è in vacanza con la fidanzata Oriana e il suo rientro è previsto domenica, ma potrebbe anche sospendere le ferie di qualche giorno per parlare con il nuovo allenatore Maurizio Sarri e capire quale sarebbe il suo ruolo nello scacchiere tattico. Il ragazzo di Laguna Larga proviene da una stagione infelice per le prestazioni anonime di cui è stato protagonista, nonostante ciò l’allenatore di Valdarno lo riterrebbe, secondo quanto affermato nella conferenza d’investitura, uno dei talenti sul quale fondare il suo gioco.

A Dybala comunque non mancherebbero le pretendenti come Manchester United e PSG, ma ad oggi nessuna delle due avrebbe inoltrato delle offerte alla Juve.

L'offensiva del Tottenham

Negli ultimi giorni l'argentino sarebbe entrato nei radar del Tottenham, che lo vedrebbe come l'erede di Eriksen, ormai prossimo alla cessione. Secondo Evening Standard, gli Spurs potrebbero tentare l'affondo per la Joya le ultime settimane di mercato (in Inghilterra la sessione si chiude l'8 agosto), in modo da ottenere uno sconto.

La dirigenza della Continassa ritiene Dybala un patrimonio della società e sarebbe disposta a sedersi sul tavolo delle trattative soltanto ad una cifra di poco inferiore ai 100 milioni di euro. Il Tottenham di Pochettino sarebbe avvisato sul fatto che per la Joya non otterrebbe nessuno sconto. La cessione di Kean invece sarebbe più probabile e lo dimostrerebbe il viaggio di Paratici in Inghilterra per intavolare una trattativa con l'Everton, che già avrebbe avanzato un'offerta di 30 milioni di euro, a fronte dei 40 richiesti con in più il diritto di riacquisto, perché i bianconeri non vorrebbero perdere il controllo del talento azzurro.