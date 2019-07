Arrivano notizie molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie riguardano Paulo Dybala, reduce da una stagione non proprio esaltante a Torino. Massimiliano Allegri, infatti, lo ha spesso fatto giocare in un ruolo non suo, molto lontano dalla porta, perciò l'attaccante argentino è stato spesso protagonista di prestazioni altamente negative. L'attaccante argentino vorrebbe rimanere in bianconero, per giocarsi le sue chances con il nuovo tecnico Maurizio Sarri, ma la sua permanenza nel capoluogo piemontese non è così scontata: la Juventus, infatti, potrebbe decidere di cederlo o di inserirlo come contropartita tecnica.

Stando alle ultime notizie di mercato trapelate su Paulo Dybala sarebbe molto forte l'interesse del Milan, club che vorrebbe mettere a segno dei colpi importanti per la prossima stagione. Dybala sarebbe un giocatore molto gradito al nuovo tecnico rossonero Marco Giampaolo, il quale ha intenzione di riproporre al Milan il 4-3-1-2 già utilizzato quanto allenava la Sampdoria. Potrebbe dunque esserci uno scambio tra il club bianconero e quello rossonero in questa sessione estiva. Ma vediamo tutte le ultime notizie sul calciomercato della Juventus.

Mercato Juventus, possibile maxi scambio con il Milan

Juventus e Milan potrebbero tornare a fare affari dopo il maxi scambio dell'anno scorso, che ha coinvolto Bonucci, Higuain e Caldara. Stando a quanto riporta il noto giornalista Paolo Paganini, le dirigenze delle due società si sarebbero incontrate per parlare di un'altra eventuale maxi-operazione. Dybala e Demiral (difensore appena acquistato dalla Juventus dal Sassuolo) prenderebbero la via di Milan, mentre Alessio Romagnoli sarebbe spedito a Torino.

Il difensore centrale e capitano del Milan sarebbe infatti un giocatore molto apprezzato dal tecnico bianconero Maurizio Sarri. Inoltre, la Juventus ha intenzione di svecchiare completamente la difesa, come dimostra anche l'acquisto di De Ligt dall'Ajax (fortissimo centrale olandese pagato circa settantacinque milioni di euro). Su Twitter Paolo Paganini ha scritto: "Nuovo incontro tra Juventus e Milan; si è parlato di Demiral in rossonero, ma anche di Dybala e di Romagnoli.

Paratici lo ha chiesto di nuovo, ma per Maldini il capitano del Milan continua ad esser incedibile. Non si esclude un'altra maxi operazione in stile Higuain, ma Dybala non gradirebbe la destinazione rossonera, dopo avere rifiutato l'Inter". Si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore. Intanto, la Juventus continua a seguire con grandissima attenzione Mauro Icardi, ormai scaricato dall'Inter.