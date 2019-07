Stando a quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, Luka Modric sarebbe finito nel mirino del Milan che vorrebbe provare a portarlo in Italia in questo Calciomercato estivo. I rossoneri avrebbero iniziato a raccogliere informazioni sul centrocampista croato, anche se il Real Madrid non è disposto a separarsi dal detentore del pallone d'oro. La squadra milanista è pronta per un nuovo inizio sotto la guida di Marco Giampaolo dopo la partenza di Gennaro Gattuso.

E, con il nuovo allenatore del Milan che predilige la formazione 4-3-1-2, è chiaro che il centrocampo deve essere una priorità per i rossoneri. In particolare, al Milan manca un giocatore in grado di fornire l'impulso creativo, il che spiega l'interesse per Modric, che potrebbe avere un complemento ideale in Lucas Paqueta, che giocherebbe dietro di lui come parte del tridente di centrocampo.

Ma, mentre il Milan ha presentato una richiesta per lui, il centrocampista del Real Madrid difficilmente riuscirà a raggiungere San Siro.

'Marca' afferma che Modric non stia considerando una partenza dal Bernabeu. Luka Modric ha goduto di una carriera sensazionale, in particolare negli ultimi sette anni con il Real Madrid, che lo ha visto accumulare trofei, contribuendo in maniera determinante al loro successo. Con 14 trofei importanti nella sua bacheca come giocatore del Real Madrid, è diventato uno dei giocatori storici dei galacticos.

L'anno scorso è stato l'apice della sua carriera dopo aver vinto la sua quarta Champions League con i Los Blancos, Modric ha raggiunto la finale della Coppa del Mondo FIFA con la Croazia prima di vincere l'ambito Ballon d'Or. Ma una stagione sottotono con il Real Madrid ha aperto la strada a qualche incertezza che circonda il suo futuro nel club. Il Real Madrid è stato accostato a una serie di centrocampisti quest'estate, che ha solo contribuito all'incertezza che circonda la posizione del centrocampista croato.

Incontri a casa Milan, presente l'agente di Depay

Il Milan è molto attivo sul mercato dei trasferimenti e Paolo Maldini è costantemente al lavoro con Zvonimir Boban e Frederic Massara per rinforzare la squadra a disposizione di Marco Giampaolo. Ieri si è concluso un incontro molto importante tra la dirigenza rossonera e una delle più famose agenzie di giocatori in Europa: SEG. Come appreso da Calciomercato.com, nel pomeriggio, Kees Vos è arrivato a Casa Milan per un incontro che è durato poco più di un'ora e in cui sono stati proposti diversi profili di giocatori ai rossoneri.

Il Milan è da tempo sulle orme di Memphis Depay ed è uno dei giocatori rappresentati da SEG. Il giocatore è stato proposto ai rossoneri ma la valutazione è alta e quindi è stato offerto anche Danjuma Groenveld. Anche Marten De Roon è stato discusso, ma il giocatore è stato confermato dall'Atalanta di Gasperini che vuole costruire il centrocampo su di lui.