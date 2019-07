Avendo finora chiuso gli acquisti di Theo Hernandez e Rade Krunic - con Ismael Bennacer che dovrebbe essere ufficiale nei prossimi giorni - il Milan sarebbe pronto a chiudere un grande colpo. Secondo il portale Calciomercato.it, Zvonimir Boban ha stilato una rosa di nomi 'da sogno'. Il croato ha chiarito durante la presentazione di Giampaolo che il club ha "grandi ambizioni", e sono citati in particolare cinque nomi. Il "sogno più grande" è Luka Modric, ma il croato verrebbe al Milan solo se venissero soddisfatte determinate condizioni, ed è, intuitivamente, un'operazione molto difficile.

Tuttavia, il suo compatriota Boban potrebbe provare a convincerlo di nuovo dopo un apparente rifiuto iniziale. Gli obiettivi più facili sembrano invece Ruben Neves e Lucas Torreira del Wolwerhampton e dell'Arsenal, ma entrambi costerebbero 40-45 milioni di euro. Dejan Lovren è anche menzionato come obiettivo, mentre nel reparto avanzato Patrik Schick è apparentemente il nome principale al momento. Un altro nome molto in auge nei rumors di mercato che riguardano i rossoneri, è quello di Everton Soares, il capocannoniere del Brasile nella Coppa America che ha recentemente dichiarato il suo amore per il club.

Interessamento dei rossoneri per Upamecano

Ieri a Casa Milan è stata una giornata di incontri per i rossoneri, di cui uno con i rappresentanti di SportsTotal, un'agenzia con un forte numero di giocatori in Germania, e dall'incontro è uscito un nome interessante per il futuro rossonero. Dayot Upamecano, difensore centrale del Lipsia. Il giocatore, militante nella Bundesliga, nato nel 1998, è un profilo allettante per il Milan, ma le richieste del suo club sono molto alte ed il suo contratto attuale è in scadenza nel 2021.

Il Milan, dal canto suo, continua a portare avanti l'idea. Il nazionale francese Under 21 ha fatto 15 presenze in Bundesliga la scorsa stagione, prima di subire un infortunio al ginocchio a gennaio che lo ha costretto a stare fuori fino a fine stagione. Diverse fonti affermano che chi volesse il giocatore dovrebbe pagare la sua clausola rescissoria di 100 milioni di euro. È interessante notare che il Milan è stato anche accostato ad Upamecano nel 2017, dunque il giocatore era già nei radar rossoneri.

Bennacer-Milan: la chiusura sembra vicina

Pochi giorni fa, l'accordo sembrava già fatto. Poi, le trattative tra il giocatore e i rossoneri si sono improvvisamente rallentate, come conseguenza delle azioni dell'agente, il quale ha richiesto maggiori commissioni per chiudere l'operazione. Tuttavia, come riportato da Di Marzio, Bennacer ha già preso una decisione: vuole solo il Milan, nonostante l'interesse di alcuni grandi club europei. Domani sarà il giorno decisivo, poiché solo alcuni dettagli devono essere limati, cosa che il presidente dell'Empoli ha confermato oggi.

“Bennacer? Manca qualcosa tra gli agenti e il Milan, ma non penso che sia qualcosa di grande. Spero che possiamo risolvere tutto nelle prossime 48 ore. Per Bennacer, è una grande opportunità, sarebbe sciocco a non coglierla", ha dichiarato.