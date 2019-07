La sessione estiva di calciomercato è ai nastri di partenza e tutti i club del campionato italiano di Serie A, a maggior ragione le squadre di vertice, sono a lavoro per cercare di costruire la migliore formazione possibile in vista della prossima stagione. Il Napoli ovviamente non è da meno e lavora incessantemente su più fronti per regalare a Carlo Ancelotti pezzi pregiati. Dopo la chiusura per Kostas Manolas dalla Roma infatti, il presidente Aurelio De Laurentiis pare intenzionato a continuare a rinforzare la rosa con innesti di valore e i nomi sono senz’altro altisonanti.

Secondo quanto si apprende dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport infatti, il patron partenopeo è pronto a mettere a segno altri due o tre colpi. I nomi più caldi al momento sono quelli di Rodriguez, Veretout e Lozano.

Calciomercato Napoli: dopo l'arrivo di Manolas, gli obiettivi sono James Rodriguez, Veretout e Lozano del PSV

Kostas Manolas e Giovanni Di Lorenzo dunque potrebbero rivelarsi soltanto i primi grandi acquisti del Napoli di Carlo Ancelotti.

Si legge infatti che, per aumentare la competitività della squadra azzurra e per far capire alla Juventus che ci sono tutte le intenzioni di toglierle finalmente lo scettro di campione, gli occhi sono puntati su Jordan Veretout della Fiorentina, il colombiano James Rodriguez del Real Madrid e Hirving Rodrigo Lozano Bahena, ala messicana ventitreenne in forza al PSV. Per quanto riguarda il centrocampista francese della Viola, a breve potrebbe esserci un incontro, anche se c’è da battere la concorrenza di diversi club, in primis il Milan e la Roma. Il Napoli potrebbe inserire il giovane Ounas nella trattativa.

Trovato l'accordo con Lozano: ottimismo per la buona riuscita dell'operazione

L’attaccante del Real Madrid invece al momento pare abbia preso un po’ di tempo per pensare al suo futuro, ma l’occhio del Napoli rimane sempre vigile. L’ultimo nome in ordine cronologico è quello di Lozano che, secondo quanto riferisce Il Mattino, è una richiesta esplicita di Carlo Ancelotti e col quale ci sarebbe già l’accordo. Dopo la discussione del tecnico con Raiola e Giuntoli, sarebbe pronta un’offerta da quattro milioni di euro a stagione per il ragazzo.

Ma il Napoli cerca di ottenere uno sconto sul prezzo del cartellino, perché il club olandese ha sparato alto, chiedendo 50 milioni di euro. In ogni caso, trapela un certo ottimismo per il buon esito dell’operazione. Insomma prepariamoci ad assistere a un Calciomercato infiammato e che ci regalerà grandi colpi. Il Napoli infatti sembra avere tutta l’intenzione di interrompere il dominio bianconero, che oramai dura da troppi anni.