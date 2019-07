Se da un parte abbiamo una Juventus, con le ufficialità di Ramsey e quella di Rabiot, dall'altra parte troviamo una società sempre attenta e pronta a riaccogliere i suoi campioni del recente passato. Gianluigi Buffon e Claudio Marchisio infatti sarebbero pronti a fare un passo indietro e tornare a far parte del gruppo Juventus, il primo come secondo portiere mentre Marchisio potrebbe addirittura entrare a far parte dello staff della Juventus. I due campioni si erano lasciati, più o meno allo stesso modo, fra lacrime e applausi, acclamati e salutati da tutti i tifosi juventini dentro e fuori lo Stadium.

Se le voci su Buffon sono più che confermate (si attenderebbe solo la cessione di Perin, per ufficializzare il gran ritorno), da poche ore girano voci insistenti sul ritorno alla Vecchia Signora anche del centrocampista Claudio Marchisio. La presenza di questa mattina presso il J-medical non è passata inosservata, scatenando la gioia di migliaia di tifosi alla solo idea di un suo ritorno, magari nello staff bianconero.

Certo dal lato tecnico i più esperti, potrebbero già pensare che il reparto in questione sembri già al super completo anche senza Marchisio.

Infatti, se ai confermati Matuidi, Pjanic, Emre Can, Bentancur e Khedira si aggiungono anche i nuovi arrivati Ramsey e Rabiot, allora le possibilità di Marchisio di giocare con una certa continuità sarebbero davvero molto basse. Vedremo nei prossimi giorni se l'ex giocatore della Juventus rilascerà qualche dichiarazione o se i vertici della società daranno ulteriori indizi. Intanto la maglia numero 8 è stata scelta da Ramsey e pertanto, nel caso di un ritorno da giocatore del Principino, sicuramente dovrebbe scegliere un altro numero di maglia.

Pioggia di milioni di euro di commissioni per i nuovi acquisti

Come detto, la Juventus ha già chiuso due importantissimi acquisti a parametro zero: si tratta di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot. Riuscire ad aggiudicarsi questi due validi giocatori è stato molto importante, ma anche molto molto difficile. Nonostante il parametro zero infatti, la Juventus ha dovuto sborsare una vera e propria pioggia di denaro come commissioni per chi ha curato e portato a termine queste trattative.

Nello specifico per Aaron Ramsey la cifra si aggira intorno ai 9 milioni di euro, che andranno agli agenti del centrocampista; per Adrien Rabiot invece la Juventus pagherà circa 10 milioni di euro alla mamma-agente del giocatore. La Juve è convinta di aver fatto le mosse giuste e di aver preso giocatori importanti a basso costo. Non resta che aspettare che la stagione inizi per renderci conto se la Juventus abbia operato nel migliore dei modi, creando un super team che possa conquistare la Champions League.