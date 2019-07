Si annuncia una giornata convulsa e molto interessante per il mercato del’Inter. Marotta potrebbe volare a Londra oggi per accelerare la trattativa per Romelu Lukaku, vero e proprio sogno estivo di Conte. Il Manchester United non sembra propenso a fare sconti, continuerà con ogni probabilità a chiedere più di 80 milioni, ma la missione in Inghilterra potrebbe sbloccare l'affare per il giocatore belga. In entrata c’è anche Edin Dzeko, dopo il gelo degli ultimi giorni, i dirigenti nerazzurri e quelli giallorossi sono tornati a parlarsi e ci sarebbe anche una nuova offerta sul piatto.

Di difficile soluzione il caso Mauro Icardi separato in casa nel ritiro di Lugano. Il Napoli è sempre interessato ma sembra aver virato su Rodrigo del Valencia mentre la Juventus resta alla finestra forte della volontà del giocatore di approdare a Torino.

Mercato Inter: disgelo Dzeko, missione Lukaku

Per analizzare le mosse in attacco del mercato dell’Inter partiamo dalle entrate. Marotta, secondo Tuttosport, è pronto a prendere un aereo oggi con destinazione Inghilterra per incontrare il Manchester United per Romelu Lukaku.

La trattativa non è semplice, i Red Devils continuano a chiedere 83 milioni di euro, la cifra potrebbe però essere trattabile visto che il giocatore vuole lasciare Manchester e spinge per approdare in Serie A. La mossa nerazzurra è dovuta anche al possibile inserimento nell’affare della Juve che tiene il belga in grande considerazione nel caso in cui non riuscisse ad arrivare a Mauro Icardi. C’è quindi bisogno di un’accelerata e sta per arrivare, al lavoro c’è anche l’intermediario Federico Pastorello per capire come convincere i dirigenti inglesi ad abbassare le proprie richieste e dare il via libera al trasferimento a Milano.

Nel frattempo Lukaku non ha voluto creare strappi, è partito per Perth, in Australia, per la Tournèe di quella che con ogni probabilità sarà ancora la sua squadra e aspetta novità per fare le valigie e tornare in Europa. Il solo Lukaku non basta però a Conte che ha chiesto anche Edin Dzeko per una coppia d’attacco stellare. Lunedì il trasferimento sembrava essere difficile, l’incontro in Lega Calcio tanto atteso non c’è mai stato, segno evidente del nervosismo tra Inter e Roma.

Tra ieri e oggi le cose sembrano però cambiate, come spiega la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i nerazzurri avrebbero alzato l’offerta da 10 a 12 milioni, non un grande rilancio ma è bastato per dare un segnale chiaro ai giallorossi: la trattativa può continuare e magari sarà proprio il club capitolino ad abbassare le pretese per il cartellino che ad oggi viene valutato 20 milioni. E così si aspetta che le parti si avvicinino anche perché il giocatore ha già deciso: vuole trasferirsi a Milano il prima possibile e lo ha comunicato nei giorni scorsi al direttore sportivo Petrachi.

Mauro Icardi tra Inter, Juventus e Napoli

A fare spazio a Lukaku e Dzeko sarà Icardi, altro intrigo del mercato dell’Inter. Maurito è a Lugano ma sta vivendo il ritiro da separato in casa. Si allena con i compagni solo per la parte atletica mentre viene lasciato fuori dal rettangolo verde quando Conte scende in campo per le indicazioni tattiche, è così definitivamente tramontato il piano del ragazzo di provare a convincere il tecnico a puntare su di lui.

Il giocatore, al pari di Nainggolan, è fuori dal progetto nerazzurro e si sta cercando una soluzione per cederlo ad un prezzo non troppo rivisto al ribasso, anche perché i soldi in arrivo dall’argentino servono per sbloccare l’affare Lukaku. I corteggiatori non mancano, lui vorrebbe restare in Serie A e avrebbe già scelto la Juventus come sua prossima destinazione.

I bianconeri lo sanno e giocano al ribasso, attendono che il mercato si avvicini alla chiusura per fare scendere il prezzo del cartellino. D’altronde l’Inter non si può permettere di partire per la nuova stagione con un caso così scottante nello spogliatoio e quindi se a metà agosto non avrà trovato una soluzione dovrà per forza cedere a prezzo di saldo il bomber. Marotta vorrebbe evitare questo scenario, per questo ha invitato tutte le squadre interessate a farsi avanti. Il Napoli è stato il primo, De Laurentiis ha pronti 60 milioni per il cartellino e quasi 8 di ingaggio a stagione, ma la volontà del giocatore di vestirsi di bianconero starebbe bloccando tutto. La trattativa è in stand by a tal punto che Giuntoli avrebbe già trovato l’alternativa: è Rodrigo del Valencia che costa 70 milioni e già ci sono stati i primi contatti esplorativi tra le parti in causa, questa la notizia rivelata dal Corriere dello Sport oggi.

Insomma il tormentone Icardi terrà compagnia ai tifosi nerazzurri ancora per molto tempo a meno che non spunti qualche interessato dall’estero che però si scontrerebbe comunque con la voglia del ragazzo di rimanere in Italia. Il mercato dell’Inter quindi non può aspettare i soldi in arrivo da Maurito per sbloccarsi, Marotta lo ha capito e ha già accelerato per Lukaku e Dzeko, il valzer dei bomber è iniziato.