La Juventus è pronta ad iniziare la preparazione estiva, e sarà evidentemente un lavoro importante quello del nuovo tecnico Maurizio Sarri, che cercherà di far assimilare in maniera veloce il suo gioco alla rosa bianconera. Nel frattempo la dirigenza continua il lavoro sul mercato per cercare di allestire una rosa competitiva per la prossima stagione. Si attende la definizione della trattativa con l'Ajax per l'acquisto di De Ligt, per il quale mancherebbe solo l'intesa fra le due società.

Ci sarà però anche qualche cessione, per sistemare i conti della società ma anche per trovare quel tesoretto utile da reinvestire in ulteriore acquisti: uno dei possibili partenti è Gonzalo Higuain, rientrato dal prestito al Chelsea. Il giocatore, nonostante la stima di Maurizio Sarri, sembrerebbe non rientrare nei piani societari ed è quindi destinato a lasciare Torino. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da tuttojuve.com, potrebbe essere inserito in un possibile scambio per arrivare alla punta tanto desiderata dalla dirigenza bianconera e da Maurizio Sarri.

Juventus, scambio fra argentini

Secondo TuttoJuve.com, la Juventus sarebbe pronta a promuovere uno scambio con l'Inter, con Icardi a Torino e Higuain a Milano.

Una possibilità, secondo il noto sito sportivo, che potrebbe accontentare tutti data anche la difficoltà dell'Inter di arrivare alla punta del Manchester United Romelu Lukaku. Se si dovesse concretizzare lo scambio, ovviamente i bianconeri dovranno arricchire l'offerta all'Inter con un cash da aggiungere appunto al cartellino di Higuain. Come è noto la società di Suning vuole cedere sia Nainggolan che Icardi, la conferma è arrivata sia dall'amministratore delegato Giuseppe Marotta che dal nuovo tecnico dell'Inter Antonio Conte.

Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da SportMediaset, il presidente della Juventus Andrea Agnelli sarebbe volato ad Ibiza domenica sera per incontrare un intermediario che curerebbe l'eventuale trasferimento di Icardi dall'Inter.

Il mercato della Juventus

Di certo, se qualche mese fa si parlava di un possibile scambio fra Icardi e Dybala, ad oggi tale possibilità è probabilmente da scartare: l'idea del 10 bianconero sarebbe quella di rilanciarsi alla Juventus ed il gol importante di Dybala nella finale terzo - quarto posto di Coppa America fra Argentina e Cile testimonia la volontà dell'argentino di ritornare protagonista.

Non è quindi da escludere lo scambio Icardi - Higuain anche se quest'ultimo, come ribadito anche dal tecnico della Roma Fonseca durante la conferenza stampa di presentazione, interessa molto alla società di Pallotta, soprattutto in caso di cessione di Dzeko proprio all'Inter. Per ora Marotta pare aver rifiutato la prima proposta, ma non è escluso che si possa valutare nuovamente lo scambio a fine mercato.