Questa mattina, la Juventus ha iniziato il ritiro estivo. I bianconeri si sono ritrovati per fare le visite mediche al JMedical. Fra i convocati da Maurizio Sarri c'è anche Gonzalo Higuain che è stato acclamato dai tifosi juventini. Ma il futuro del Pipita non sembra essere a Torino. La Juve vorrebbe cedere Gonzalo Higuain e sta cercando la soluzione più giusta. Il bomber argentino piace alla Roma ma questa soluzione non convince il giocatore. I campioni d'Italia comunque avrebbero già preso la loro decisione di voler cedere Higuain e avrebbero cercato di proporlo nuovamente all'Inter nell'ambito di un possibile scambio con Mauro Icardi. In ogni caso il futuro del Pipita e del bomber ex Sampdoria sembra essere legato. Infatti, una volta che Higuain lascerà Torino è possibile che la Juve dia l'assalto a Mauro Icardi.

La Juve cerca un nuovo bomber

La Juventus, in questa sessione di mercato, vorrebbe acquistare un nuovo bomber da inserire nel suo attacco. I bianconeri sarebbero sulle tracce di Mauro Icardi e Romelu Lukaku, ma prima dovrà cedere Gonzalo Higuain. Il Pipita non farebbe parte del progetto di Maurizio Sarri e per questo l'intenzione sarebbe quella di cederlo. La Juve avrebbe anche provato ad offrire il Pipita all'Inter proprio per Mauro Icardi. Paratici oltre a proporre Higuain ai nerazzurri garantirebbe anche un conguaglio economico.

L'Inter però non sembra essere interessata a prendere il Pipita. La Juve comunque non mollerà la presa su Mauro Icardi e lo stesso Icardi che fino ad ora ha sempre espresso la volontà di restare a Milano sarebbe interessato ad un trasferimento a Torino. Infatti, i Campioni d'Italia sono gli unici a poter convincere il bomber argentino a dire addio al club nerazzurro. Su Icardi ci sarebbe anche il Napoli ma il giocatore non avrebbe mai aperto alla possibilità di trasferirsi in azzurro. Dunque il ballo delle punte potrebbe presto prendere il via e il primo a dare il via al valzer potrebbe essere uno fra Gonzalo Higuain o Mauro Icardi.

Kean in bilico

Il futuro di Moise Kean resta ancora da decifrare. Il ragazzo classe 2000 ha molti estimatori soprattutto all'estero. Kean piace all'Everton e all'Ajax. Il giocatore in bianconero potrebbe trovare poco spazio e perciò è possibile che possa voler andare in una squadra che possa garantirgli più spazio. L'Everton starebbe spingendo per averlo e addirittura il club inglese avrebbe offerto alla Juve 35 milioni per arrivare a Kean. Ma attenzione anche all'Ajax non è da escludere che i lancieri nell'ambito dell'affare De Ligt non possano chiedere ai bianconeri proprio l'attaccante classe 2000.

Al momento Kean è atteso a Torino per la fine di luglio per aggregarsi alla Juve ma chissà che da qui a qualche giorno la situazione non possa cambiare.