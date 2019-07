Il Calciomercato potrebbe entrare nel vivo in questo fine luglio, nonostante sono arrivate già importanti ufficializzazioni in Serie A. Juventus, Napoli ed Inter si sono rese protagoniste di acquisti importanti e probabilmente sono le candidate principali alla vittoria della Serie A. Per i bianconeri è tempo soprattutto di cessioni, considerando la rosa ricca che ha a disposizione Maurizio Sarri, ma anche per le esigenze di bilancio dei bianconeri.

La Juventus ha già speso più di 100 milioni di euro mentre la cessione di Spinazzola e quella quasi certa di Kean all'Everton (il 31 luglio sono previste le visite mediche e la firma del contratto) dovrebbero fruttare un totale di 55 milioni di euro (25 per il terzino, 30 più bonus per la punta della nazionale italiana). Altre possibili cessioni potrebbero riguardare i vari Perin, Khedira, Matuidi, Higuain, Mandzukic e Dybala.

Per quanto riguarda gli arrivi, secondo la nota emittente radiofonica francese RMC Sport, negli ultimi giorni si sarebbe offerto alla Juventus il terzino brasiliano Dani Alves.

Dani Alves si sarebbe offerto alla Juve

Secondo RMC Sport, il terzino brasiliano Dani Alves si sarebbe offerto, fra le altre squadre, anche alla Juventus. Il sogno del capitano della nazionale brasiliana è quello di ritornare al Barcellona, ma apprezzerebbe anche una nuova esperienza alla Juventus, anche se non si è lasciato benissimo con la dirigenza bianconera.

Pesano infatti le parole del terzino brasiliano in merito al fatto che non si sentiva libero di esprimersi come uomo in un ambiente molto rigido come quello della Juventus. Di certo, potrebbe rappresentare un'ottima opportunità di mercato, soprattutto in caso di cessione di Joao Cancelo, che potrebbe trasferirsi al Manchester City. Come terzino destro potrebbe essere adattato anche il colombiano Juan Cuadrado, che ha ricoperto anche questo ruolo in passato anche se ha caratteristiche più offensive rispetto ad un terzino destro tradizionale. Dani Alves porterebbe qualità ed esperienza ad una Juventus che deve fare il salto di qualità soprattutto in Champions League.

Il mercato della Juventus

Come dicevamo, sono tanti a rischio cessione: quella che potrebbe pesare di più per i tifosi bianconeri è quella che potrebbe riguardare Paulo Dybala. Secondo le ultime indiscrezioni, uno degli agenti dell'argentino sarebbe a Manchester per parlare con la dirigenza dello United per un eventuale trasferimento del 10 bianconero in Inghilterra. L'arrivo di Dybala a Manchester potrebbe concretizzarsi indipendentemente dal possibile acquisto da parte della Juventus di Lukaku.

La punta belga, come è noto, piace e molto anche all'Inter, con Antonio Conte che da tempo è uno dei suoi principali estimatori.