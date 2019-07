Perugia-Roma è il quart'ultimo test estivo dei giallorossi e mister Fonseca continuerà ad insistere sul suo 4-2-3-1, uno schema che fino ad oggi ha reso la sua squadra una vera e propria macchina da gol.

Il test di mercoledì 31 luglio alle 20,30 dovrà però fornire alcune informazioni anche sulla difesa, un reparto che potrebbe anche essere lasciato alla mercè degli avversari vista la visione calcistica offensiva dell’allenatore.

Insomma la squadra capitolina va in cerca del giusto equilibrio e da adesso non si scherza più. Prima dell’esordio in campionato ci saranno altre tre amichevoli dopo quella del Renato Curi tutte di livello internazionale contro Lilla, Atletico Bilbao e Real Madrid.

Perugia-Roma: dove vederla in diretta tv e streaming

Perugia-Roma sarà trasmessa in diretta tv da Sky. Il canale su cui sintonizzarsi per seguire la sfida dello stadio Curi sarà Roma TV al numero 213 del telecomando.

Calcio d'inizio alle ore 20,30 di questo mercoledì 31 luglio.

La visione della sfida sarà possibile solamente agli abbonati al pacchetto Sport della televisione satellitare. Per chi ha un contratto con Sky la partita sarà visibile anche in diretta streaming attraverso Sky Go accessibile tramite smratphone, pc e tablet.

Roma, contro il Perugia Fonseca conferma l’attacco

Perugia-Roma come detto sarà un test importante per i giallorossi.

La sfida contro un club di serie B, ambizioso e con alle spalle una piazza che ha fame di grande calcio, sarà un esame da superare per capire gli sviluppi del progetto del nuovo allenatore Fonseca. Confermato il 4-2-3-1 tanto caro al tecnico ex Shaktar Donetsk. In porta andrà il neo acquisto Pau Lopez, sostituto designato del deludente Olsen in uscita. La difesa, davanti a lui, vedrà al centro il neo arrivato Mancini dall’Atalanta, che ha preso il posto di Manolas finito al Napoli, al suo fianco l’esperto Fazio.

Sugli esterni torna a giocare da terzino destro dopo le esperienze più offensive delle ultime settimane Florenzi, a sinistra nessuno toglie il posto al sempreverde Kolarov. In mediana fari puntata su un altro nuovo acquisto: Diawara che farà coppia con Cristante e avrà il doppio compito di spezzare le manovre avversarie e iniziare quelle della Roma. L’attacco sarà una gioia per gli occhi, se tutti dovessero giocare ai massimi livelli.

Fonseca infatti punta tutto sulla qualità e così i prescelti saranno Under a destra, il rivitalizzato Pastore al centro della linea dei trequartisti e Perotti a destra. Un terzetto di grande classe che di sicuro non farà mancare i servizi all’unica punta Schick. Il ceco giocherà al posto di Dzeko, fuori dai giochi per un piccolo problema fisico e destinato all’Inter che ha alzato l'offerta a 15 milioni per provare a chiudere l'affare il prima possibile.

Il test con il Perugia, dome detto, sarà importante anche per la difesa, Oddo giocherà con Iemmello riferimento centrale e due giocatori offensivi alle sue spalle come Capone e Bonaiuto. Un tridente stretto che avrà il compito di testare l’equilibrio dei giallorossi.

Amichevoli Roma: pioggia di gol per i giallorossi

Perugia-Roma sarà la sesta amichevole della lunga estate del club capitolino. L’esordio assoluto è arrivato il 18 luglio con la sgambata con la Pro Calcio Tor Sapienza. Finisce 12-0, con gloria praticamente per tutti con la tripletta di Schick, l’esordio con gol di Spinazzola, la doppietta del giovane Antonucci e quella di Florenzi utilizzato esterno alto a destra. Due giorni dopo altra scorpacciata di gol con il 10-1 sul Trastevere in cui a mettersi in luce è tutto il reparto offensivo, a timbrare il tabellino dell’incontro sono, tra gli altri, Dzeko, Schick, Under, Perotti e Defrel. Qualche problema in più, ma sempre vittoria tonda, il 25 luglio quando a piegarsi sotto i colpi della Roma è il Gubbio. Finisce solo 3-0 con Fazio che apre le marcature e gli altri gol nella ripresa di Antonucci e Pastore. Doppia amichevole il 27 luglio con un 7-0 sul Rieti, in cui si rivede e va anche in gol Zaniolo, e il 3-1 sulla Ternana in cui i giallorossi non brillano e vanno anche sotto colpiti da Defendi. Poi si scatena Under con una doppietta che vale la rimonta e apre la strada alla terza rete di Defrel in pieno recupero.

E’questa l’ultima amichevole giocata dalla squadra di Fonseca nell’estate 2019, la prima senza Daniele De Rossi in campo e Francesco Totti dietro alla scrivania. Il mondo giallorosso è stato rivoluzionato, per ora i primi test sono stati ottimi adesso però si inizia a fare sul serio prima dell’esordio in campionato.

Sabato 3 agosto match contro i francesi del Lilla, che in pochi giorni hanno perso le stelle Pepè, finito all’Arsenal, e Leao, pronto a vestire la maglia del Milan. Il 7 agosto inizia il duetto spagnolo con la partita con l’Atletico Bilbao che sarà l’antipasto della portata principale: il Real Madrid da affrontare l’11 agosto. Prima però c’è Perugia-Roma con Fonseca che si aspetta altri miglioramenti.