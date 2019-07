Le voci sul Calciomercato della Juventus oggi si concentrano anche su Dani Alves. Il brasiliano che aveva lasciato i bianconeri dicendo che a Torino non si divertiva non più di due estati fa, si sarebbe proposto per il grande ritorno sotto la Mole. Ieri nel capoluogo piemontese ci sarebbe stato il suo entourage che potrebbe aver parlato con lo staff della Vecchia Signora per provare a capire se ci sono spiragli per un possibile ritorno.

Dopo l’esperienza conclusa con il Paris Saint Germain, Dani Alves, che ha appena alzato la Coppa America con il suo Brasile, è pronto a lanciarsi in una nuova avventura. Il giocatore chiederebbe un biennale da 7 milioni, più o meno la stessa cifra che la Juve garantisce a Ramsey e Rabiot, due dei nuovo acquisti dell’estate. Inoltre prima di poter pensare eventualmente al laterale carioca, Madama dovrebbe vendere Joao Cancelo per cui sembra essersi interrotta la trattativa con il Manchester City.

Il portoghese è in uscita ma al momento anche Bayern Monaco e Barcellona sembrano non aver l’intenzione di spingere per il lusitano. La mossa Dani Alves desta più di un dubbio anche sotto l'aspetto tecnico. L'ex Barcellona è un giocatore tutto attacco e poca difesa, insomma un terzino che per caratteristiche non sembra proprio l'ideale per Sarri che preferisce nel ruolo giocatori più "disciplinati" tatticamente.

Calciomercato Juventus: nessuna trattativa per Dani Alves

Secondo Sportmediaset la pista Dani Alves non sarebbe concreta per il calciomercato della Juventus. E allora suoi agenti in Italia incontreranno con ogni probabilità anche l’Inter. Conte a destra sta utilizzando Candreva e ha Lazaro in rosa che però è giovane e deve crescere. Un campione del calibro del brasiliano potrebbe essere molto utile soprattutto nel ruolo di quinto centrocampista a tutta fascia con massima libertà di attaccare.

Inter e non solo. Dani Alves ha tanti corteggiatori anche in Inghilterra. Primo fra tutti il Manchester City di Guardiola che allontanatosi da Cancelo starebbe pressando per il sudamericano.

Il tecnico e il giocatore si conoscono bene per aver vinto tutto a Barcellona e chissà che la coppia non possa ricrearsi nelle prossime settimane. Sempre in Premier League Dani Alves piace all’Arsenal di Unay Emery e al Tottenham.

I vice campioni d’Europa sono pronti a scaricare Trippier, che piace e non poco a Sarri, e starebbero pensando di sostituirlo proprio con il vincitore dell’ultima Coppa America. Il calciomercato della Juventus non sembra quindi mettere nel mirino Dani Alves, che chiede 7 milioni di euro all’anno, e ha gli occhi addosso di Inter, Manchester United, Arsenal e Tottenham.