La Juventus è impegnata nella tournée asiatica, e dopo aver affrontato Tottenham ed Inter in International Champions Cup, il 26 luglio alle 13 ora italiana giocherà un'amichevole contro una selezione di giocatori asiatici. Sarà occasione per Sarri di consolidare il suo gioco, e di cimentare un gruppo che attualmente non dispone di molti giocatori, alcuni che devono ritornare dalle vacanze, altri rimasti ad allenarsi a Vinovo.

Potrebbe anticipare il ritorno il centrocampista offensivo Paulo Dybala, che come confermato da Sarri, potrebbe essere uno dei riferimenti del settore avanzato della Juventus della prossima stagione. Il tecnico toscano ha confermato che il 10 bianconero potrebbe giocare come 'falso nueve', come trequartista e come seconda punta. Nel settore avanzato quindi, dovrebbe essere confermata la sua permanenza, anche se le ultime indiscrezioni che arrivano dall'Inghilterra, in particolar modo dal Daily Mail, confermerebbero l'interesse di una società inglese per l'argentino: si tratta del Tottenham, alla ricerca di qualità per il settore avanzato.

Juventus, interesse del Tottenham per Dybala

Secondo il Daily Mail, il Tottenham potrebbe presentare un'offerta per Paulo Dybala. Si parla di 90 milioni di euro, somma importante anche se la Juventus valuterebbe l'argentino almeno 100 milioni di euro. L'idea principale della dirigenza bianconera però sarebbe quella di piazzare sul mercato Higuain, Mandzukic e Kean, con quest'ultimo che potrebbe essere ceduto riservandosi il diritto di riacquisto.

Se però i bianconeri non riuscissero a piazzare i giocatori prima menzionati, la cessione di Dybala non è da escludere, essendo uno di quei giocatori che ha molto mercato. Altre indiscrezioni dalla Spagna, nello specifico il 'Mundo Deportivo', parlano di una possibile offerta della Juventus per Neymar e come contropartita tecnica i bianconeri potrebbero inserire, oltre ad un'offerta cash, i cartellini di Matuidi (che apprezzerebbe un ritorno al Paris Saint Germain) e quello di Paulo Dybala.

Il mercato della Juventus

Resta l'esigenza della Juventus di cedere per alleggerire una rosa ricca di giocatori e per ricavare il tesoretto da reinvestire sul mercato: in Inghilterra, l'Aston Villa sembrerebbe interessata a Perin, dopo il trasferimento saltato al Benfica, così come il Manchester City potrebbe promuovere un'offerta da 60 milioni di euro per Joao Cancelo. Il centrocampista Khedira invece interessa in Turchia al Fenerbahce, ed alcune società tedesche.

La valutazione del centrocampista è di circa 10 milioni di euro. Per quanto riguarda gli acquisti possibile investimento su Icardi e su Chiesa.