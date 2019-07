Ci siamo, o quasi: quest'anno la composizione del calendario di Serie C avviene con netto anticipo rispetto alla passata stagione. Stavolta non ci sono quell'infinità di ricorsi che hanno macchiato il torneo appena concluso, tra richieste di riammissione e società in bilico tra il campionato cadetto e la Lega Pro.

L'appuntamento è fissato per questo pomeriggio, alle ore 18.30, presso il Salone d'Onore del Coni a Roma: è stata scelta una «sede di prestigio per un momento fondamentale», come afferma la stessa Lega sul proprio sito istituzionale.

Il presidente Francesco Ghirelli è convinto che si tratterà di «un campionato bellissimo con tante piazze appassionate che hanno voglia di calcio come già i play off hanno dimostrato».

Calendari Serie C, gli ospiti della serata

Per l'evento in programma oggi, numerosi saranno gli ospiti che daranno il proprio contributo per l'occasione: infatti saranno presenti il presidente del Coni Giovanni Malagò, il presidente della Figc Gabriele Gravina, il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, il Segretario generale del Coni Carlo Mornati, il presidente Franco Carraro. Non mancheranno ovviamente i presidenti dei club iscritti in Lega Pro.

Calendari Serie C, le date e le soste

Il campionato della terza serie avrà inizio il 25 agosto: come detto, rispetto alla passata stagione, tutto sarà in linea con i programmi precedentemente fissati.

Saranno due le soste disposte nel corso del torneo, rispettivamente il 29 dicembre e il 5 gennaio, nel bel mezzo delle festività natalizie. Si tratta di un deciso ritorno al passato, considerato che nel campionato appena concluso si è giocato anche tra S.

Stefano e l'antivigilia di Capodanno.

Da definire invece i quattro turni infrasettimanali previsti nel corso della stagione. L'ultima giornata dell'avvincente Lega Pro è prevista per il 26 aprile, quando si chiuderanno i giochi e si determineranno le squadre che avranno raggiunto i rispettivi obiettivi.

Calendari Serie C, l'incognita Paganese

A poche ore dalla composizione del calendario, spunta il caso Paganese: la società del presidente Raffaele Trapani, riammessa in Lega Pro lo scorso 12 luglio in seguito all'esclusione di Cerignola e Bisceglie, bocciate per problemi strutturali dei rispettivi impianti sportivi, è al centro di un tam tam mediatico, partito essenzialmente via social.

Nella giornata di ieri, infatti, a margine anche dell'accoglimento, da parte del Coni, del ricorso presentato dalle società pugliesi precedentemente escluse, gli azzurrostellati erano considerati fuori dai giochi, alla luce del numero dispari di società che erano state inserite nel girone C (ventuno).

Al momento però non arrivano comunicazioni ufficiali da parte della Lega Pro e queste persistenti voci di corridoio sono da considerarsi, per il momento, prive di qualsivoglia attendibilità.