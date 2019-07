La Juventus, in queste settimane, sembra concentrata soprattutto sul mercato in uscita. Ma ci sono anche molte voci di un possibile colpo in attacco. Infatti, da alcuni giorni ai bianconeri viene accostato il nome di Neymar. Soprattutto in Spagna si parla molto della possibilità che il brasiliano possa lasciare Parigi e che gradirebbe un trasferimento a Torino. I tifosi juventini, però, pensano che possa essere più che altro fantamercato.

Dunque non resta che attendere di capire se davvero ci possa essere un contatto tra Neymar e la Juve. Inoltre, si parla anche di un possibile incontro in Cina fra i bianconeri e Pini Zahavi che sarebbe l'agente che dovrebbe fare da intermediario tra la vecchia signora e il Paris Saint - Germain.

Neymar vorrebbe lasciare Parigi

Il futuro di Neymar sembra essere lontano da Parigi. Infatti, il brasiliano avrebbe deciso di lasciare il Psg e su di lui ci sarebbero gli occhi di alcuni club.

Anche se le società che possono permetterselo non sono molte. L'esborso economico tra cartellino e ingaggio sarebbe molto elevato. Il mercato però è ancora molto lungo e non resta che monitorare questa pista per capire se davvero potrebbe succedere qualcosa di concreto. Inoltre, il Psg avrebbe dato un ultimatum a Neymar che entro il 31 luglio dovrebbe dire se è intenzionato a rimanere in Francia oppure no.

Tanti giocatori in uscita

La Juventus, sul mercato, è sempre molto attenta a cogliere eventuali opportunità e una di queste potrebbe essere Mauro Icardi. Anche se al momento i bianconeri stanno pensando a risolvere soprattutto la questione uscite. Infatti, Sami Khedira, Moise Kean e Mario Mandzukic potrebbero partire, ma occhio anche al nome di Blaise Matuidi. Infine va tenuta sotto controllo anche la questione Dybala.

Stando a quanto afferma il Corriere dello Sport, l'argentino tramite il suo entourage avrebbe fatto sapere di volere restare alla Juve smentendo così le voci circolate nelle ultime ore. Infatti, per molti Paulo Dybala avrebbe aperto alla cessione visto gli interessamenti di Manchester United e Psg. L'argentino per ora si gode le vacanze e si sta già allenando: una volta rientrato a Torino potrebbe parlare con Maurizio Sarri per sapere quale sarà il ruolo all'interno della squadra.

Inoltre, la Juve per cedere il suo numero 10 prenderebbe in considerazione solo offerte da 100 milioni e al momento questa cifra non sarebbe stata proposta da nessuno. Anche in questo caso il mercato è lungo e chissà che non possa arrivare un'offerta che faccia vacillare la Juve e che faccia pensare ai dirigenti bianconeri a riflettere seriamente sul futuro di Paulo Dybala.