Con la riammissione in Serie C ormai in tasca, giorno dopo giorno si pongono le basi per il futuro della Paganese: con la definizione di alcuni dettagli tecnici, come la riconferma del tecnico Alessandro Erra e di alcuni calciatori più esperti dell'ultimo campionato, come per esempio il difensore Mariano Stendardo, il centrocampista Giorgio Capece e il capitano Francesco Scarpa, si comincia a progettare la nuova stagione, con un occhio sempre attento al bilancio, vero fiore all'occhiello di questa società, ma anche e soprattutto evitando lo scempio mostrato in campo nel corso del torneo appena concluso.

A riprova della volontà da parte della società di costruire una formazione quanto meno competitiva, in quella che è a tutti gli effetti una sorta di B2, con squadre blasonate quali Bari, Avellino e Ternana, solo per citarne alcune, vi è senza dubbio l'accordo raggiunto con il talentuoso difensore Simone Mattia, che nella scorsa stagione ha vestito la maglia del Rieti, collezionando quindici presenze.

L'intenzione del sodalizio di via Filettine è quella di registrare per bene la difesa per evitare le goleade subite nell'ultima annata, per poi puntellare i restanti reparti.

Conferenza stampa Paganese, interverranno il notaio Calabrese e il sindaco Gambino

È stata convocata per oggi una conferenza stampa allo stadio Marcello Torre, alla presenza del presidente onorario del club azzurrostellato, il notaio Aniello Calabrese: per la dirigenza sarà l'occasione per spiegare ai presenti nel dettaglio le intenzioni del sodalizio per la prossima stagione.

Nel corso dell'incontro con la stampa, è previsto anche l'intervento del neo sindaco del comune di Pagani, l'onorevole Alberico Gambino, il quale potrà fornire ulteriori delucidazioni in merito al restyling dello stadio Marcello Torre, già parzialmente oggetto di intervento, al fine di adeguare l'impianto alla disputa dell'Universiade Napoli 2019, appena conclusasi. Dopo l'installazione dei sediolini in Tribuna, il rifacimento della Sala Stampa e dei servizi igienici, l'adeguamento dell'impiantistica presente, l'impermeabilizzazione e l'ammodernamento degli spogliatoi, ora i fari sono puntati sulla copertura del settore Tribuna, opera provvisoriamente rinviata per alcune irregolarità tecniche in sede di progetto.