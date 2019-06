La Juventus, in queste ore, è molto attiva sul mercato soprattutto in ottica difesa. In entrata il nome più caldo è quello di Matthijs de Ligt, mentre in uscita ci sarebbe Joao Cancelo. Qualora il portoghese dovesse partire, Fabio Paratici dovrà cercare un suo sostituto e uno dei nomi che piace è quello di Trippier che però costerebbe circa 40 milioni, perciò i bianconeri stanno valutando anche altre alternative.

Cancelo potrebbe partire

Da molte settimane si parla di una possibile cessione di Joao Cancelo.

Il portoghese piace al Manchester City, ma la Juventus per cederlo vorrebbe circa 60 milioni. Il club inglese per provare ad abbassare questa cifra aveva provato a proporre ai bianconeri Danilo. Il brasiliano, però, non interessa a Paratici. Per questo motivo, se Cancelo dovesse partire, la Juve dovrebbe trovare un sostituto all'altezza e perciò si stanno vagliano diverse ipotesi a cominciare da Trippier. Anche se la richiesta del Tottenham sembra essere troppo alta; per questo sono tornati di moda i nomi di Darmian, Roberto Pereira, Piccini, Semedo e Sidibè.

Il terzino del Monaco però costa molto, visto che il suo club lo valuta tra i 30 e i 40 milioni. Al momento non ci sarebbero trattative concrete per il sostituto di Cancelo.

Cuadrado potrebbe rinnovare

In casa Juventus si sta valutando anche il futuro di Juan Cuadrado. Il colombiano va in scadenza di contratto nel giugno 2020 e per questo motivo una sua partenza non è da escludere. Cuadrado, però, è un giocatore molto duttile e dunque i bianconeri stanno pensando anche ad un possibile rinnovo di contratto fino al 2021.

Perciò è possibile che la Juve voglia valutare ancora bene il da farsi e la parola più importante chiaramente dovrebbe averla Sarri. Inoltre, qualora partisse Cancelo, al suo posto potrebbe giocare proprio Cuadrado che con Allegri ha già ricoperto quel ruolo. Dunque, il futuro del colombiano è ancora tutto da scrivere e potrebbe essere a tinte bianconere. Tra l'altro Cuadrado ha sempre detto di trovarsi molto bene alla Juve.

Douglas Costa indizio per il futuro

Douglas Costa è uno dei giocatori in bilico, ma nelle ultime settimane il suo futuro sembra essersi delineato.

Infatti, Sarri, nella conferenza stampa di presentazione, parlò molto bene di lui e lo stesso giocatore aveva espresso il desiderio di restare. Oggi è arrivato un altro indizio in questo senso, infatti, Douglas Costa su Instagram ha scritto un messaggio indirizzato a Miralem Pjanic nel quale afferma che la prossima sarà un'altra stagione importante. Il brasiliano ha anche affermato che presto si tornerà al lavoro con i compagni e anche questo è un indizio visto che il 10 di luglio partirà il raduno della Juventus che inizierà così la preparazione.