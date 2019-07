Tra meno di un mese inizierà la stagione calcistica 2019/2020 e come tutti gli anni non potrà mancare il Fantacalcio. Centinaia di migliaia di appassionati, possono iniziare a studiare le quotazioni dei nuovi arrivati in Serie A, andare ad individuare le possibili sorprese, oppure provare a pescare qualche giocatore in cerca di riscatto dopo una stagione deludente.

Sotto l'ombrellone o al fresco della montagna, si inizia quindi a buttare un occhio sulle liste, a pensare a quando fare l'asta con gli amici.

Il tutto considerando che quest'anno il calciomercato terminerà il 2 settembre e si giocheranno le prime due giornate di campionato a mercato aperto, a differenza dell'anno scorso quando la sessione estiva del calciomercato si chiuse, prima dell'inizio della serie A.

Portieri e difensori: qualche consiglio

Iniziamo dai portieri, il più caro come al solito è Handanovic, vera e propria certezza del ruolo, ci vorranno molti crediti per assicurarsi le prestazioni dello sloveno; sulla carta con l'arrivo di Conte e di Godin, la difesa nerazzurra sembrerebbe migliorata, quindi puntare sul portiere dell'Inter, dovrebbe essere una scelta azzeccata.

La Juventus presenta un'accoppiata di portieri composta da Szczesny e Buffon: quasi sicuramente il portiere italiano giocherà (almeno sulla carta) una decina di partite, per realizzare un altro record della sua incredibile carriera.

In molte squadre invece non ci sono molte certezze su chi sarà il titolare; in generale quando si sceglie il portiere, si valuta il rendimento, ma soprattutto si prova a capire se le difesa è più o meno solida.

Inoltre, vista la grande diffusione nel giocare con la difesa modulare, il voto del portiere spesso è decisivo, perché è l'unico che non si può sostituire.

Passando ai difensori, uno dei più costosi della lista (visti i tanti gol realizzati l'anno scorso) sarà il romanista Aleksandar Kolarov, c'è però da pensarci bene a puntare su di lui, perché il 33enne serbo, non sembra essere centrale nel progetto del nuovo allenatore Fonseca, e qualora rimanga nella Capitale, il suo posto da titolare, non pare certo.

Sempre alla Roma è interessante valutare Alessandro Florenzi, il quale nelle prime due amichevoli, è stato impiegato da esterno sinistro alto.

Infine rapporto qualità prezzo Ola Aina del Torino potrebbe essere un bel colpo, il difensore nigeriano può essere pagato poco e ha dimostrato di saperci fare soprattutto come uomo-assist.

Il centrocampo e l'attacco

Per quanto riguarda il centrocampo, qui il calciomercato potrebbe stravolgere le gerarchie, basta pensare che Milinkovic-Savic è in genere uno dei più pagati, ma potrebbe essere ceduto dalla Lazio da un momento all'altro.

Da tenere d'occhio è anche Fabian Ruiz del Napoli, mentre andando tra quelli più a buon mercato, sono interessanti Rog passato al Cagliari e Traore del Sassuolo.

In attacco molti avranno il dubbio se prendere Cristiano Ronaldo [VIDEO] spendendo parecchi fanta-milioni, oppure se puntare su 2-3 attaccanti di livello medio-alto. Sarà curioso vedere cosa sarà di Icardi, le cui incertezze nel mercato reale, potrebbero incidere anche alla quotazione nelle varie aste.

Fra i giovani invece, Pinamonti appena passato al Genoa può essere una delle sorprese.