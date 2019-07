Lucas Biglia è l'ultima matta tentazione di Enrico Preziosi. Portare l'argentino al Genoa sarebbe un vero e proprio colpo di mercato, anche se il classe 1986 allo stato attuale non sembra più brillante come qualche stagione fa. Eppure il suo profilo carismatico, la sua intelligenza tattica ed una tecnica invidiabile stanno facendo gola al Grifone.

Lucas Biglia, il Genoa ci prova sotto traccia

Così il presidente rossoblu ha deciso di fare un tentativo sotto traccia, consapevole delle difficoltà di una trattativa che rischia di bloccarsi sul nascere se Biglia dovesse restare arroccato sulle cifre contrattuali per lui abituali.

Quello dello stipendio è infatti il primo paletto da risolvere per avvicinare il centrocampista al Genoa, dal momento che i 3,5 milioni di euro annuali percepiti dall'ex Lazio sono inavvicinabili per i rossoblu. Per ora dunque non si può parlare di vera e propria trattativa tra il Genoa e Biglia, sicuramente però c'è il desiderio dei rossoblu di sondare il terreno per capire la fattibilità dell'operazione.

Secondo il giornalista sportivo Alfredo Pedullà ci sarebbero dei contatti in corso tra Enrico Preziosi e l'entourage di Lucas Biglia. Il Genoa vorrebbe capire innanzitutto l'eventuale disponibilità da parte del centrocampista, che sotto la lanterna indosserebbe i panni di leader e assoluto protagonista. Sono ore molto calde su questo fronte, si aspetta sostanzialmente un segnale di apertura da parte del regista argentino che tra l'altro ha cominciato la stagione nel migliore dei modi, mostrando giocate di classe e gran voglia. Per lui si era parlato anche di un interesse della Fiorentina, sfumato poi in nulla di fatto.

Lucas Silva in stand by, c'è anche Borja Valero

Il sondaggio del Genoa evidenzia il desiderio della dirigenza di consegnare un rinforzo di qualità eccelsa al tecnico Andreazzoli, che in caso negativo non disdegnerebbe di certo Lucas Silva del Real Madrid. Il centrocampista brasiliano, reduce dal prestito al Cruzeiro, è dato ad un passo dal Genoa e il club genovese sarebbe pronto ad affondare il colpo nel caso in cui la pista Biglia dovesse raffreddarsi.

Se l'argentino, invece, decidesse di aprire ai rossoblu allora finirebbe per scavalcare il 'galactico' Silva nella lista degli obiettivi di Preziosi. Forse i problemi cardiaci accusati in passato da Silva hanno spinto il Grifone a guardarsi intorno per il centrocampista e anche in questo senso si spiegano i corteggiamenti a Borja Valero.

Insomma al Genoa vengono accostati tre nomi di tutto rispetto e di fascia medio alta: la speranza dei tifosi è che almeno una di queste piste, alla fine, possa concretizzarsi sul serio.

In un ruolo così delicato il Genoa non solo non vuole sbagliare, ma vorrebbe portare a casa un giocatore in grado di alzare da solo la qualità dell'intera rosa. Lucas Biglia probabilmente rappresenta la soluzione più sicura e stimolante.