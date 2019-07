Nel reparto offensivo del Milan, l'unica certezza e garanzia per la prossima stagione è Piatek. Tutti gli altri, da Cutrone a Suso, fino ad Andre Silva, Borini e Castillejo, sono in bilico e il club è disposto a venderli nel caso arrivi un'offerta interessante, Nella mente di Maldini e Boban, c'è l'idea di rivoluzionare l'attacco e mettere Angel Correa nel ruolo di centrocampista offensivo dietro Piatek e il giovane talento portoghese Rafael Leao.

Tuttosport stamattina riferisce che il Milan sta portando avanti le trattative con l'Atletico Madrid per Correa, ma nel frattempo stan anche pensando alla stellina di Lille. Leao è uno dei giocatori di maggior talento in Europa ed è seguito anche da Roma, Juventus, Napoli e Inter. I rossoneri sembrano essere in testa a tutti per il giocatore, che è valutato circa 35 milioni di euro dal club francese.

Spesso paragonato a Mbappe, il giovane portoghese è potenzialmente uno degli attaccanti più promettenti in Europa, ma secondo gli scout non è ancora considerato pronto per un club di alto livello. L'idea del Milan sarebbe quella di affidarlo a un maestro di calcio come Giampaolo per sfruttarlo definitivamente. Il progetto è quindi molto chiaro, ma per realizzarlo, sarà necessario vendere prima alcuni giocatori: Andre Silva, dopo che il suo trasferimento a Monaco è fallito, è ritornato a Milano in attesa di un nuovo accordo.

Southampton, Marsiglia e Wolverhampton sono interessati al giocatore. Cutrone ha anche attirato l'interesse dell'ultimo club inglese menzionato e Suso non manca di ammiratori, con Roma e Siviglia che sono i pretendenti più seri. Con queste tre vendite, può iniziare un effetto domino.

La Juve rifiuta l'offensiva del Milan per Demiral: le nuove idee sono Rugani e Fazio

Paolo Maldini, Zvonimir Boban e Frederic Massara stanno lavorando per rafforzare tutti i reparti del Milan, inclusa la difesa dove, dato che Caldara si sta ancora riprendendo dal grave infortunio al ginocchio, al momento ci sono solo Romagnoli e Musacchio disponibili, oltre a il giovane Gabbia.

L'obiettivo principale del Milan era Merih Demiral, ma la Juventus lo ha dicjhiarato assolutamente non in vendita e quindi i rossoneri sono costretti a cercare altre alternative sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, con la permanenza di Demiral, la Juventus potrebbe essere più aperta alla vendita di Daniele Rugani, che rischia di trovare pochissimo spazio dopo l'arrivo di De Ligt. Il quale potrebbe essere una buona soluzione per l'ex giocatore dell'Empoli, poiché avrebbe più continuità ma non c'è ancora nulla di concreto.

Nelle ultime ore è emersa l'ipotesi che porta a Federico Fazio. La Roma vorrebbe inserirlo nei negoziati per Suso. Anche in questo caso, tuttavia, non c'è nulla di concreto, ma è solo un'altra possibile idea di mercato.