Ormai è fatto per il passaggio del giovane calciatore olandese Matthijs de Ligt, ma fino alla fine che grande fatica per la Juventus. Tutto pronto per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà alla società di via Galileo Ferraris per i prossimi anni (da indiscrezioni si parla di cinque). Fautore dell'accordo l'agente del giocatore Mino Raiola, che con Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, sta limando gli ultimi dettagli assieme all'Ajax. Eppure, il quotidiano spagnolo El Mundo Deportivo svela un retroscena di calciomercato [VIDEO] che certamente avrebbe rischiato di far saltare tutta la trattativa ormai praticamente alla fase finale: il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu, nei giorni scorsi infatti, avrebbe preso contatti direttamente con De Ligt per convincerlo ad accettare di giocare nella squadra blaugrana.

De Ligt, avrebbe voluto incontrare il presidente del Barcellona, ma avrebbe chiesto di informare il suo agente. Il potente procuratore Mino Raiola, forte dell'accordo ormai in tasca con la Juventus, avrebbe quindi imposto a Bartomeu quantomeno di raggiungere l'offerta fatta dalla società bianconera (si parla di ben settanta milioni di euro più 10 di commissioni per lui), costringendolo in questo modo, di fatto, a rinunciare al calciatore.

Le ultimissime sull'olandese

Tutto sembra essere pronto. Il giocatore diciannovenne Matthijs De Ligt sperava di raggiungere il mister Maurizio Sarri e compagni già nel weekend, ma non è stato possibile. Il completamento dell’affare tra Ajax e Juventus ha allungato i tempi della fumata bianca. Ma manca solo qualche formalità, tant'è che l'allenatore dell'Ajax Erik ten Hag in una conferenza stampa ha dichiarato: «De Ligt non va in Austria con i compagni perché è in attesa del possibile trasferimento».

In attesa delle visite mediche del giovane calciatore olandese

Se non ci saranno problemi Matthijs De Ligt dovrebbe arrivare a Torino già nel pomeriggio o al massimo questa sera, per poi effettuare le visite mediche di routine la mattina seguente. La società bianconera e soprattutto la squadra (è tornato dalle vacanze anche Cristiano Ronaldo) con a capo Maurizio Sarri è pronta ad accoglierlo. Si aspetta soltanto il via libera da parte dei dirigenti olandesi.

Venerdi prossimo la squadra bianconera [VIDEO] prenderà parte ad un torneo in Asia, e sia Pavel Nedved (direttore tecnico) che Fabio Paratici (direttore sportivo), stanno facendo di tutto affinchè non slitti di nuovo il trasferimento del calciatore a Torino, ovviamente di qualche giorno. Proprio per far si che una volta effettuate le visite mediche, lo stesso possa prendere parte alla tournèe asiatica.