Uno dei grandi obiettivi di mercato dell'Inter di questa estate risponde al nome di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è stato posto in cima alla lista dei possibili rinforzi dal tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che lo ritiene fondamentale per i propri dettami tattici. L'attaccante è un vecchio pallino dell'ex allenatore del Chelsea che lo aveva già richiesto quando era sulla panchina dei Blues e, prima ancora, sulla panchina della Juventus.

Non sarà facile per il club nerazzurro portarlo a casa, sia per la valutazione alta del Manchester United che per l'inserimento proprio dei bianconeri nella trattativa negli ultimi giorni. Secondo il Corriere dello Sport l'attaccante belga avrebbe siglato un 'patto di sangue' con la società meneghina.

Inter e Juventus si contendono Lukaku

Romelu Lukaku è sicuramente uno dei nomi più chiacchierati di questa sessione estiva di Calciomercato.

L'Inter ha messo gli occhi su di lui da tempo e ha visto rifiutata la prima offerta fatta al Manchester United, da sessanta milioni di euro più bonus. Negli ultimi giorni, poi, c'è da registrare l'inserimento nell'affare della Juventus, alla ricerca di un grande numero nove come testimonia il fatto che proprio la maglia con quel numero sia stata lasciata libera assegnando a Gonzalo Higuain, destinato alla cessione, la numero ventuno.

I bianconeri, inoltre, potrebbero giocarsi anche una carta importante cercando di inserire nella trattativa il cartellino di Paulo Dybala, fantasista argentino che non sembra rientrare nei piani del nuovo allenatore, Maurizio Sarri. Il Manchester United, infatti, ha chiesto proprio la Joya alla Juve ma c'è distanza sulla valutazione dei due giocatori visto che Paratici e Nedved avrebbero richiesto anche un conguaglio economico da dieci-venti milioni di euro. L'Inter, comunque, non sta a guardare e prepara una nuova offerta che si avvicini alla richiesta di ottanta milioni dei Red Devils.

La volontà dell'attaccante belga

Nell'affare Romelu Lukaku ad essere decisiva sarà anche la volontà del centravanti belga. Inter e Juventus sono sulle sue tracce ma, in questo momento, i nerazzurri sembrano essere in pole position. L'attaccante ex Everton e Chelsea, infatti, ha una sorta di patto di sangue con il club meneghino. Il giocatore, infatti, avrebbe l'intesa per un contratto quinquennale, fino a giugno 2024, a nove milioni di euro a stagione, bonus compresi.

Il patto tra le parti sembra essere di ferro ma servirà un rilancio da parte dell'Inter visto che dire di no alla Juventus, senza la certezza di un rilancio da parte dei nerazzurri, sembra essere complicato. A parità di condizioni, invece, Lukaku sembra pronto a sposare la causa nerazzurra e non è un caso che stia spingendo in prima persona per facilitare il trasferimento a Milano, cercando di far abbassare le pretese al Manchester.