Continuano ad arrivare altre importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Le ultime notizie si concentrano su Romelu Lukaku, forte centravanti del Manchester United. L'attaccante belga non avrebbe intenzione di proseguire la sua carriera in Premier League ed sarebbe molto alta la probabilità che arrivi in Italia. Si sarebbe dunque scatenato un vero e proprio duello per lui tra Juventus ed Inter, entrambe le squadre, infatti, sarebbero fortemente interessate al giocatore che milita nelle file del Manchester United e, pertanto, sarebbero pronte a darsi battaglia.

In particolare, l'Inter segue da tempo il centravanti belga, prima scelta del nuovo allenatore nerazzurro Antonio Conte che lo considera il giocatore ideale per fare il salto di qualità nel reparto offensivo. Il Manchester United, però, non molla la presa e non vuole fare sconti per Lukaku che ha una valutazione di ottantacinque milioni di euro. Nella corsa al giocatore belga si sarebbe inserita negli ultimi giorni anche la Juventus.

Il belga sarebbe parecchio gradito da Sarri

Stando a quanto riporta "Sky Sport", la Juventus vorrebbe acquistare Romelu Lukaku e sarebbe disposta a mettere sul piatto una contropartita molto gradita al Manchester United. Stiamo parlando di Paulo Dybala, giocatore apprezzatissimo da Solskyaer, tecnico del club britannico. L'Inter ha aumentato la propria offerta a settanta milioni di euro più bonus, ma il Manchester United avrebbe rifiutato la proposta.

Si prospetta dunque un vero e proprio duello tra il club bianconero e quello nerazzurro. La Juventus, infatti, considera Lukaku uno dei due centravanti acquistabili; l'altro, ovviamente, è Mauro Icardi, giocatore seguito da tantissimo tempo dal club bianconero. Lukaku è un attaccante molto gradito al tecnico bianconero Maurizio Sarri e al momento la Juventus sarebbe in vantaggio visto che lo United gradirebbe non poco uno scambio con Dybala.

I due sono giocatori con caratteristiche tecniche del tutto diverse, ma con quotazioni simili. Il Manchester ha chiesto infatti ottantacinque milioni di euro per il belga, mentre la Juventus vorrebbe una cifra che si aggirerebbe attorno ai cento milioni di euro. Da tenere in conto, però, la volontà di entrambi i giocatori: Lukaku, infatti, si sarebbe promesso all'Inter e ad Antonio Conte del quale ha la massima stima, peraltro ricambiata dal tecnico.

Dybala, dal canto suo, sembra piuttosto restio a lasciare Torino. Vedremo dunque come si evolverà nei prossimi giorni l'eventuale trattativa.