Potrebbe essere Sergej Milinkovic-Savic ad infiammare le prossime settimane di Calciomercato dell'Inter. Il centrocampista serbo, dopo essere stato molto chiacchierato l'estate scorsa, adesso potrebbe lasciare la Lazio. Il giocatore, pur avendo disputato una stagione al di sotto delle aspettative, è stato premiato come miglior centrocampista del campionato italiano nell'annata 2018-2019 e l'attenzione su di lui non sembra calata.

Convincere il patron biancoceleste, Claudio Lotito, a privarsene comunque non sarà semplice visto che le richieste del presidente per il giocatore continuano ad essere molto alte.

Inter su Milinkovic-Savic

Si era parlato molto del possibile interesse della Juventus per Sergej Milinkovic-Savic. Interesse che, però, sembra essere scemato in queste ultime settimane. I bianconeri, infatti, hanno deciso di investire molto in difesa con l'acquisto di Matthijs De Ligt dall'Ajax per settanta milioni di euro e potrebbero fare un grosso acquisto in attacco con Mauro Icardi in pole position.

Per questo motivo in mezzo al campo l'eccezione potrebbe essere fatta per Paul Pogba mentre il centrocampista serbo sembra essere ormai fuori dalla portata.

L'Inter, dunque, sarebbe l'unico club italiano rimasto in corsa per il giocatore. L'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, è un suo grande estimatore e già la scorsa estate ha provato a strapparlo alla Lazio quando era a Torino. Ora la cosa potrebbe ripetersi in questi due mesi con il dirigente nerazzurro che spera in un esito migliore.

Non sarà semplice convincere Claudio Lotito che ha già fatto sapere di non essere disposto a trattare per offerte inferiori ai cento milioni di euro. Cifra molto importante che, però, potrebbe essere abbassata di una ventina di milioni dall'inserimento nella trattativa di Roberto Gagliardini, giocatore che piace molto al tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi.

La concorrenza del Manchester United

Trattativa tutt'altro che semplice visto che per portare a casa Milinkovic-Savic l'Inter dovrà battere la concorrenza del Manchester United.

I Red Devils, infatti, avrebbero individuato nel centrocampista serbo il sostituto ideale di Paul Pogba. Il francese piace molto al Real Madrid con i blancos che sarebbero pronti a mettere sul piatto ottanta milioni di euro più il cartellino di Gareth Bale, valutato ottanta milioni.

La volontà dello stesso Milinkovic, quindi, potrebbe essere decisiva e i nerazzurri potrebbero anche giocarsi la carta relativa alla Champions League.

Il Manchester, a differenza dell'Inter, non parteciperà alla massima competizione europea essendo arrivato sesto in classifica nell'ultima Premier League.